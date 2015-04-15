Непобедимый Мэнни Пакьяо, 2015

Сегодня Мэнни Пакьяо – один из главных символов Филлипин. Если на афише значится бой с Пакьяо, то улицы города пустеют – все спешат смотреть на поединок знаменитого чемпиона. Но что ему пришлось вынести перед тем, как стать непобедимым Мэнни? Приняв тяжелое решение оставить свою беспомощную семью, подросток Мэнни подался в Манилу, чтобы здесь заявить о себе как о подающем надежды спортсмене. Но сначала, чтобы зарабатывать деньги на еду, он вынужден был работать резчиком на свалке металла, и лишь по ночам тренироваться на ринге. Этот ринг был для боксера и спортзалом, и ночлегом; спустя годы он выкупит его и откроет там свою школу…