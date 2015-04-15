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Непобедимый Мэнни Пакьяо Непобедимый Мэнни Пакьяо
Киноафиша Фильмы Непобедимый Мэнни Пакьяо
Kid Kulafu

Непобедимый Мэнни Пакьяо, 2015

2015 / Филиппины
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о юности и начале карьеры Эммануэля «Мэнни» Пакьяо, или Кида Кулафу. Прежде чем стать одним из величайших боксеров мира, Мэнни Пакьяо был маленьким мальчиком, который перебирался от одной работы к другой, и каждый день был для него вопросом выживания. Когда Мэнни обнаруживает свой природный талант к боксу, он отправляется в жестокое и напряженное путешествие, которое ведет его с гор Филиппин на улицы Манилы. Он должен рискнуть всем, что у него есть, чтобы стать чемпионом – для себя, своей семьи и своей страны… 
 

  • Всего на съемки фильма ушло 34 съемочных дня, растянутых на три месяца. Ten17P, независимая кинокомпания, принадлежащая режиссеру, отвечала за съемки сцен фильма, большинство из которых были сняты на натуре. Одной из самых дорогостоящих сцен был эпизод, снятый в горах, которые составляли значительную часть всего фильма.
  • Эрвину Тагле, мастеру смешанных единоборств, Сориано поручил Роберту Уиллеру и Игги Бою Флоресу, которые изобразили Пакьяо и его друга соответственно, «думать как бойцы и действовать как бойцы». 
  • Многие сцены фильма были также сняты в тот самом боксерском клубе General Santos, включая боксерский ринг, где сражался сам Пакьяо. Мэнни сам помог режиссеру Полу Сориано оцепить места для съемок в городе. Съемки в General Santos заняли около двух недель. 

Сегодня Мэнни Пакьяо – один из главных символов Филлипин. Если на афише значится бой с Пакьяо, то улицы города пустеют – все спешат смотреть на поединок знаменитого чемпиона. Но что ему пришлось вынести перед тем, как стать непобедимым Мэнни? Приняв тяжелое решение оставить свою беспомощную семью, подросток Мэнни подался в Манилу, чтобы здесь заявить о себе как о подающем надежды спортсмене. Но сначала, чтобы зарабатывать деньги на еду, он вынужден был работать резчиком на свалке металла, и лишь по ночам тренироваться на ринге. Этот ринг был для боксера и спортзалом, и ночлегом; спустя годы он выкупит его и откроет там свою школу…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 апреля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Пол Сориано
В ролях
Роберт Вильяр
Алессандра де Росси
Сесар Монтано
Алекс Винсент Медина
Джейк Макапагал
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Непобедимый Мэнни Пакьяо 2 постера
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Непобедимый Мэнни Пакьяо смотреть онлайн

Непобедимый Мэнни Пакьяо
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