Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Макс Шмелинг: Боец Рейха
Max Schmeling
Макс Шмелинг: Боец Рейха, 2010
2010 / Германия / Хорватия
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
биография
драма
спорт
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2010
Премьера в мире
7 октября 2010
Режиссер
Уве Болл
В ролях
Хайно Ферх
Сюзанна Вуэст
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про спорт
Фильмы про бокс
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами