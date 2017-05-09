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Бун: Охотник за Головами Бун: Охотник за Головами
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Boone: The Bounty Hunter

Бун: Охотник за Головами, 2017

2017 / США
5.3 Оцените
10 голосов
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Бун – бывший рестлер, а ныне – звезда собственного телешоу «Бун. Охотник за головами». Столкнувшись с падением рейтингов, Бун решает снять самый крутой выпуск шоу из возможных – найти и поймать сына известного наркодилера Райана Девенпорта, который скрывается в Мексике. Вместе со съемочной группой Бун отправляется на свою миссию, но вскоре понимает, что эта тема гораздо сложнее и опаснее, чем он думал.

  • На создание фильма от начала и до конца ушло 5 лет.
  • Джон Хенниган является автором рассказа, соавтором сценария, актером и исполнительным продюсером фильма.
  • Сценаристу Джону Хеннигану пришлось продать дом и урезать свой личный бюджет, чтобы иметь возможность самостоятельно профинансировать завершение фильма. 
  • Сценарий фильма переписывали восемь раз. 
  • Джон Хенниган – профессиональный рестлер, который в настоящее время выступает под именем Джонни Мундо в федерации рестлинга Lucha Underground. Несколько раз он выступал под псевдонимом Бун – Охотник за головами. 
  • Лоренцо Ламас ранее играл охотника за головами в телесериале «Отступник» и имел внешний вид и прическу, похожие на те, что у Буна.
  • Автомобиль, про который Бун говорит, что у него «нет двигателя», – это Volkswagen Beetle. До 2011 года модель выпускалась с двигателями в задней части автомобиля.

Бун, популярный охотник за головами из реалити-шоу, пытается раскрыть наркобарона и его империю. В конечном итоге он узнаёт больше, чем ожидал, и понимает, что правосудие стоит дороже рейтингов.

5.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 9 мая 2017
Премьера в мире 9 мая 2017
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Кирбисон
В ролях
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен
Джонатан Липники
Джонатан Липники
Куинтон Джексон
Куинтон Джексон
Осрик Чау
Все актеры и съемочная группа
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Бун: Охотник за Головами
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