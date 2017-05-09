Бун: Охотник за Головами, 2017

Бун – бывший рестлер, а ныне – звезда собственного телешоу «Бун. Охотник за головами». Столкнувшись с падением рейтингов, Бун решает снять самый крутой выпуск шоу из возможных – найти и поймать сына известного наркодилера Райана Девенпорта, который скрывается в Мексике. Вместе со съемочной группой Бун отправляется на свою миссию, но вскоре понимает, что эта тема гораздо сложнее и опаснее, чем он думал.
Бун, популярный охотник за головами из реалити-шоу, пытается раскрыть наркобарона и его империю. В конечном итоге он узнаёт больше, чем ожидал, и понимает, что правосудие стоит дороже рейтингов.