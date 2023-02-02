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Большой Джордж Форман Большой Джордж Форман
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Big George Foreman

Большой Джордж Форман, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Режиссер
Джордж Тиллман младший
В ролях
Соня Сон
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Джон Магаро
Джон Магаро
Мэттью Глэйв
Эрика Тэйзел
Эрика Тэйзел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большой Джордж Форман 1 постер
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Вышел трейлер фильма о жизни выдающегося боксера Джорджа Формана В картине будут отражены ключевые моменты биографии спортсмена, включая знаковый бой с Мохаммедом Али.
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2 февраля 2023 14:18
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