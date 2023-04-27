Большой Джордж Форман, 2023

Джордж Форман — легендарный боксёр-профессионал в тяжёлом весе. Проведя детство в бедности, Форман направил всю природную агрессию на достижение титулов золотого медалиста Олимпийских игр и чемпиона мира в тяжёлом весе. Спустя годы успешной карьеры, пережив околосмертный опыт, Форман променял боксёрский ринг на проповедничество и служение церкви. Но увидев нужду боксёрского общества в духовном и финансовом руководстве, Джордж Форман вернулся на ринг и снова творил историю, став старейшим чемпионом мира в тяжёлом весе и доказав, что в боксе возможно всё, несмотря на возраст.
|28 апреля 2023
|Великобритания
|12A
|28 апреля 2023
|Испания
|27 апреля 2023
|Казахстан
|25 мая 2023
|Кыргызстан
|16+
|27 апреля 2023
|ОАЭ
|18TC
|27 апреля 2023
|Пуэрто-Рико
|PG-13
|27 апреля 2023
|Румыния
|15
|28 апреля 2023
|США
|PG-13
|25 мая 2023
|Сингапур
|PG13
|11 апреля 2024
|Хорватия
|0