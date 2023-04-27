Большой Джордж Форман, 2023

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Постер фильма Джордж Форман: Несокрушимый
6.8
Джордж Форман: Несокрушимый - Трейлер
Киноафиша Фильмы Джордж Форман: Несокрушимый
6.8

Джордж Форман: Несокрушимый

, 2023
Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World
США / биография, драма, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Джордж Форман: Несокрушимый
6.8
Джордж Форман: Несокрушимый - Трейлер
Джордж Форман: Несокрушимый  Трейлер

О фильме

Джордж Форман — легендарный боксёр-профессионал в тяжёлом весе. Проведя детство в бедности, Форман направил всю природную агрессию на достижение титулов золотого медалиста Олимпийских игр и чемпиона мира в тяжёлом весе. Спустя годы успешной карьеры, пережив околосмертный опыт, Форман променял боксёрский ринг на проповедничество и служение церкви. Но увидев нужду боксёрского общества в духовном и финансовом руководстве, Джордж Форман вернулся на ринг и снова творил историю, став старейшим чемпионом мира в тяжёлом весе и доказав, что в боксе возможно всё, несмотря на возраст.

В ролях

Соня Сон
Соня Сон
Nancy Foreman
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Doc Broadus
Джон Магаро
Джон Магаро
Desmond
Мэттью Глэйв
Эрика Тэйзел
Эрика Тэйзел
Крис Дэвис
Крис Дэвис
George Foreman
Жасмин Мэтьюз
Жасмин Мэтьюз
Mary Joan
Салливан Джонс
Салливан Джонс
Muhammad Ali
Ларри Гильярд-мл.
Archie Moore
Сэм Трэммелл
Сэм Трэммелл
Rev. Virdell Stokes
Шейн Момпремир
Paula
Роберт Сиччини
Angelo Dundee
Режиссер Джордж Тиллман младший
Сценарист Джордж Тиллман младший, Frank Baldwin, Дэн Гордон
Композитор Марчелло Зарвос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 28 апреля 2023
Премьера в мире 27 апреля 2023
Дата выхода
28 апреля 2023 Великобритания 12A
28 апреля 2023 Испания
27 апреля 2023 Казахстан
25 мая 2023 Кыргызстан 16+
27 апреля 2023 ОАЭ 18TC
27 апреля 2023 Пуэрто-Рико PG-13
27 апреля 2023 Румыния 15
28 апреля 2023 США PG-13
25 мая 2023 Сингапур PG13
11 апреля 2024 Хорватия 0
MPAA PG-13
Бюджет $32 000 000
Сборы в мире $6 031 202
Производство Affirm Films, Mandalay Pictures, State Street Pictures
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
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Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Джордж Форман: Несокрушимый - Трейлер
Джордж Форман: Несокрушимый Трейлер
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