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Лощина мертвецов Лощина мертвецов
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Death valley

Лощина мертвецов, 2021

2021 / США
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Хоррор о хищных тварях, вырвавшихся из лаборатории по созданию биооружия
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Лощина мертвецов»

«Лощина мертвецов» — один из немногочисленных малобюджетных фильмов ужасов, дошедших до российского кинопроката. Его производством занимались преимущественно новички и дебютанты, никогда не участвовавшие в съемках большого кино. Невзирая на отсутствие опыта, а также скудные финансовые возможности, авторы сумели создать хоррор, ни в чем не уступающий дорогим голливудским аналогам.

По-настоящему авторский проект, за созданием которого стоит Мэттью Нинабер, взявший на себя практически все ключевые обязанности.

Впечатляющая игра малоизвестных актеров, что нечасто встречается в кинокартинах данного жанра. Джереми Нинабер, Итан Митчелл и Кристен Кастер органичны в своих образах, тогда как детально проработанный сюжет делает их персонажей объемными.

Идеальный вариант для всех поклонников зомби-хоррора. Поджанр, существующий со времен «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро, продолжает оставаться одним из наиболее востребованных, о чем свидетельствует ежегодный поток новинок. Но лишь немногие из них оказываются столь же качественными, как представленная здесь работа режиссера и сценариста Мэттью Нинабера.

Удачное сочетание пугающих сцен с экшеном в лучших традициях «Обители зла».

Режиссер Мэттью Нинабер также написал оригинальный сценарий, сыграл главную роль, отвечал за монтаж и занимался продюсированием. Ранее он поставил фильмы «День добычи» и «Перемещение: Побег из тьмы». Однако широкую известность Нинаберу принес образ злодея в инди-хорроре «Псих-расчленитель».

В кинокартине снялся Джереми Нинабер, брат режиссера. Помимо двух предыдущих кинолент родственника, актер появлялся в мелодраме «Лучший друг с небес» и семейном фэнтези «Лесные феи».

Дебют молодой актрисы Кристен Кастер на большом экране.

Мэтт Дашью, сыгравший Олека, является бодибилдером, профессиональным тренером и лицом компании по производству спортивного питания Blue Star Nutraceuticals. Помимо фильмов Мэттью Нинабера, он снимался в рекламных роликах и музыкальных клипах.

Съемки проходили в канадском Лондоне, расположенном на юго-западе Онтарио.

Оператор Брент Тримейн прежде уже работал с Мэттью Нинабером над фантастическим триллером «Перемещение: Побег из тьмы».

Исполнительным продюсером выступил Патрик Эвальд, участвовавший в создании таких известных хорроров последних лет, как «Морские паразиты», «11-11-11», «Город монстров» и «Голем. Начало».

В лаборатории по разработке биологического оружия происходит чрезвычайное происшествие. На операцию по его ликвидации отправляют отряд специального назначения. По прибытию на место ЧП опытные бойцы понимают, что ученые лаборатории ставили эксперименты далеко не на мышах, и теперь им предстоит уничтожить хищных тварей, вырвавшихся на свободу, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера онлайн 9 декабря 2021
Премьера в мире 18 ноября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Мэтью Нинабер
Мэтью Нинабер
В ролях
Мэтью Нинабер
Мэтью Нинабер
Итан Митчелл
Итан Митчелл
Кристен Кастер
Кристен Кастер
Джереми Нинабер
Мелисса Джой Бергер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лощина мертвецов 2 постера
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Лощина мертвецов смотреть онлайн

Лощина мертвецов
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
vitaliy.klimov.1989 23 ноября 2021, 01:56
Хуже нет ужастиков . Просто муть неинтересная !
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10 голосов
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