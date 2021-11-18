Лощина мертвецов, 2021

5 причин посмотреть фильм «Лощина мертвецов»

«Лощина мертвецов» — один из немногочисленных малобюджетных фильмов ужасов, дошедших до российского кинопроката. Его производством занимались преимущественно новички и дебютанты, никогда не участвовавшие в съемках большого кино. Невзирая на отсутствие опыта, а также скудные финансовые возможности, авторы сумели создать хоррор, ни в чем не уступающий дорогим голливудским аналогам.

По-настоящему авторский проект, за созданием которого стоит Мэттью Нинабер, взявший на себя практически все ключевые обязанности.

Впечатляющая игра малоизвестных актеров, что нечасто встречается в кинокартинах данного жанра. Джереми Нинабер, Итан Митчелл и Кристен Кастер органичны в своих образах, тогда как детально проработанный сюжет делает их персонажей объемными.

Идеальный вариант для всех поклонников зомби-хоррора. Поджанр, существующий со времен «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро, продолжает оставаться одним из наиболее востребованных, о чем свидетельствует ежегодный поток новинок. Но лишь немногие из них оказываются столь же качественными, как представленная здесь работа режиссера и сценариста Мэттью Нинабера.

Удачное сочетание пугающих сцен с экшеном в лучших традициях «Обители зла».