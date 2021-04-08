Проклятье Эбигейл, 2021

5 причин посмотреть фильм «Проклятье Эбигейл»
«Проклятье Эбигейл» — хоррор, предлагающий новый взгляд на жанр. Подобно авторским проектам женщин-режиссеров («Цензор» Прано Бейли-Бонд, «Спасительница» Роуз Гласс и «Амулет» Ромолы Гарай, кинокартина дебютантки Корины Фэйт), помимо традиционного сюжета о сверхъестественном, затрагивает проблемы, с которыми доводилось сталкиваться многим женщинам.
Несмотря на все атрибуты готического фильма ужасов, автор Корина Фэйт помещает события вовсе не в викторианский Лондон, а в 70-е годы прошлого века. Невзирая на нехарактерный сеттинг, кинематографистка воссоздает атмосферу паранойи и страха, которая держит в напряжении ничуть не хуже классических историй про особняки с привидениями.
Каст, состоящий из малоизвестных актеров и дебютантов, впервые получивших шанс проявить себя. Роуз Уильямс, исполнившей главную роль, критики уже сейчас прочат статус новой звезды хоррора.
Мрачный саундтрек от видной представительницы британской электронной музыки, отлично дополняющий визуальный ряд.
Фильм «Проклятье Эбигейл» лишен штампов, которыми изобилуют современные хорроры. Оригинальный сюжет преподнесет поклонникам жанра немало сюрпризов, а отдельные сцены заставят вжаться в кресло от страха.
В оригинальном названии содержится игра слов: The Power употребляется как в значении «электроэнергия», так и «власть», «влияние».
Съемки целиком проходили на территории закрытой психиатрической лечебницы «Гудмэйз» в восточной части Лондона. За полвека ветхое здание практически не изменилось, что поспособствовало аутентичному воссозданию атмосферы середины 1970-х.
Полнометражный дебют Корины Фэйт, также написавшей к кинокартине оригинальный сценарий. Прежде она в течение пятнадцати лет работала ассистентом оператора и сценаристом на телевидении, попутно выпуская короткометражки.
Музыку к фильму написали Макс Де Варденер («Женщина из Пятого округа») и Элизабет Бернхольц («Ноктюрн»), впервые работавшие в дуэте. Последняя также выступает на сцене под псевдонимом Gazelle Twin,
Главную роль исполнила восходящая звезда Роуз Уильямс, прославившаяся благодаря телесериалу «Сэндитон».
Идея с отключением электроэнергии в Лондоне навеяна реальными событиями 1974 года, когда началась общенациональная забастовка шахтеров.
Шакира Рахман, сыгравшая в «Проклятьи Эбигейл» второстепенную роль девочки Сабы, появилась на большом экране впервые.
Первое ночное дежурство молодой медсестры сопровождается отключением электроэнергии и наступлением кромешной тьмы. Из стен больницы появляется потусторонняя сущность, которая угрожает поглотить Вэл и всех вокруг неё…