Проклятье Эбигейл, 2021

5 причин посмотреть фильм «Проклятье Эбигейл»

«Проклятье Эбигейл» — хоррор, предлагающий новый взгляд на жанр. Подобно авторским проектам женщин-режиссеров («Цензор» Прано Бейли-Бонд, «Спасительница» Роуз Гласс и «Амулет» Ромолы Гарай, кинокартина дебютантки Корины Фэйт), помимо традиционного сюжета о сверхъестественном, затрагивает проблемы, с которыми доводилось сталкиваться многим женщинам.

Несмотря на все атрибуты готического фильма ужасов, автор Корина Фэйт помещает события вовсе не в викторианский Лондон, а в 70-е годы прошлого века. Невзирая на нехарактерный сеттинг, кинематографистка воссоздает атмосферу паранойи и страха, которая держит в напряжении ничуть не хуже классических историй про особняки с привидениями.

Каст, состоящий из малоизвестных актеров и дебютантов, впервые получивших шанс проявить себя. Роуз Уильямс, исполнившей главную роль, критики уже сейчас прочат статус новой звезды хоррора.

Мрачный саундтрек от видной представительницы британской электронной музыки, отлично дополняющий визуальный ряд.

Фильм «Проклятье Эбигейл» лишен штампов, которыми изобилуют современные хорроры. Оригинальный сюжет преподнесет поклонникам жанра немало сюрпризов, а отдельные сцены заставят вжаться в кресло от страха.