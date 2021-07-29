Демоник, 2021

В современной Америке экзорцисты сражаются с нечистью не с помощью молитв, а благодаря высокими технологиям. Используя специальное устройство, они проникают в проекцию души одержимого человека, чтобы отыскать там источник зла. Впереди их ждет столкновение с могущественным демоном, на счету которого десятки жертв.
«Демоник» — новый авторский проект кинорежиссера и сценариста Нила Бломкампа, известного по научно-фантастическим хитам «Район №9», «Элизиум» и «Чаппи». На этот раз именитый постановщик обращается к жанру хоррора, погружая зрителей в альтернативную реальность, населенную не только людьми, но и злыми духами.
История берет свое начало в прошлом, когда Анжела совершила массовое убийство. Никто не знает, что послужило поводом для поджога дома престарелых, в результате которого погибло 20 человек. У Анжелы осталась дочь Карли, которую продолжают мучать ночные кошмары. Покинув родной город, девушка пытается строить семейную жизнь с Сэмом, но шаткую идиллию рушит телефонный звонок давнего знакомого Мартина. Мужчина сообщает, что Анжела впала в кому.
Прибыв в больницу, Карли знакомится с секретной фокус-группой, разработавшей технологию для проникновения в человеческое подсознание. Мартин предлагает дочери Анжелы долгожданную возможность узнать истинную причину бойни, произошедшей в далеком прошлом. Погрузившись в проекцию внутреннего мира коматозной пациентки, Карли сталкивается с сущностью, представляющей смертельную угрозу. Как далеко она готова зайти ради установления истины?
Кинокартина «Демоник» была снята в середине 2020 года на территории Британской Колумбии, Канада. Ее создание проходило тайно во время пандемии COVID-19.
Производством занималась студия Stabiliti Studios, созданная Нилом Бломкампом, при поддержке кинокомпании AGC Studios («Мидуэй», «Локдаун»).
Нил Бломкамп не только выступил режиссером, но и написал сценарий, а также спродюсировал фильм. По словам кинематографиста, при работе над «Демоником» в разгар пандемии, когда все голливудские студии не функционировали, он вдохновлялся историей успеха псевдодокументального хоррора «Паранормальное явление»: «Режиссер Орен Пели, у которого не было возможности для создания кино, просто взял камеру и стал снимать у себя дома».
Для реализации сцен, где Карли входит в виртуальную реальность, используется технология объемного захвата.
Первая полнометражная кинокартина Бломкампа без участия актера Шарлто Копли и оператора Трента Опалока.
Бломкамп собрал основной каст из актеров, с которыми уже работал прежде. Карли Поуп снималась в полном метре «Элизиум: Рай не на Земле» и двух короткометражках «Ракка» и «Адам: Эпизод 3» (вместе с Майклом Роджерсом). Натали Болтт можно было увидеть в «Районе №9», Крис Мартин появлялся на экране в «Опорном пункте», а Терри Чен — в эпизоде «Элизиума».
Музыкальное сопровождение написала шведка Ола Странд, для которой «Демоник» стал дебютом в англоязычном кино.
Прежде чем вернуться к полнометражному формату, Нил Бломкамп в течение шести лет занимался выпуском короткометражных фильмов на собственной независимой студии Oats Studios.
В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Карли придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более 20 человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.