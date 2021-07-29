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Демоник Демоник
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Demonic

Демоник, 2021

2021 / Канада
6.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Фильм ужасов о современных технологиях и экзорцистах
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Причины посмотреть Факты О фильме

В современной Америке экзорцисты сражаются с нечистью не с помощью молитв, а благодаря высокими технологиям. Используя специальное устройство, они проникают в проекцию души одержимого человека, чтобы отыскать там источник зла. Впереди их ждет столкновение с могущественным демоном, на счету которого десятки жертв.

«Демоник» — новый авторский проект кинорежиссера и сценариста Нила Бломкампа, известного по научно-фантастическим хитам «Район №9», «Элизиум» и «Чаппи». На этот раз именитый постановщик обращается к жанру хоррора, погружая зрителей в альтернативную реальность, населенную не только людьми, но и злыми духами.

История берет свое начало в прошлом, когда Анжела совершила массовое убийство. Никто не знает, что послужило поводом для поджога дома престарелых, в результате которого погибло 20 человек. У Анжелы осталась дочь Карли, которую продолжают мучать ночные кошмары. Покинув родной город, девушка пытается строить семейную жизнь с Сэмом, но шаткую идиллию рушит телефонный звонок давнего знакомого Мартина. Мужчина сообщает, что Анжела впала в кому.

Прибыв в больницу, Карли знакомится с секретной фокус-группой, разработавшей технологию для проникновения в человеческое подсознание. Мартин предлагает дочери Анжелы долгожданную возможность узнать истинную причину бойни, произошедшей в далеком прошлом. Погрузившись в проекцию внутреннего мира коматозной пациентки, Карли сталкивается с сущностью, представляющей смертельную угрозу. Как далеко она готова зайти ради установления истины?

Кинокартина «Демоник» была снята в середине 2020 года на территории Британской Колумбии, Канада. Ее создание проходило тайно во время пандемии COVID-19.

Производством занималась студия Stabiliti Studios, созданная Нилом Бломкампом, при поддержке кинокомпании AGC Studios («Мидуэй», «Локдаун»).

Нил Бломкамп не только выступил режиссером, но и написал сценарий, а также спродюсировал фильм. По словам кинематографиста, при работе над «Демоником» в разгар пандемии, когда все голливудские студии не функционировали, он вдохновлялся историей успеха псевдодокументального хоррора «Паранормальное явление»: «Режиссер Орен Пели, у которого не было возможности для создания кино, просто взял камеру и стал снимать у себя дома».

Для реализации сцен, где Карли входит в виртуальную реальность, используется технология объемного захвата.

Первая полнометражная кинокартина Бломкампа без участия актера Шарлто Копли и оператора Трента Опалока.

Бломкамп собрал основной каст из актеров, с которыми уже работал прежде. Карли Поуп снималась в полном метре «Элизиум: Рай не на Земле» и двух короткометражках «Ракка» и «Адам: Эпизод 3» (вместе с Майклом Роджерсом). Натали Болтт можно было увидеть в «Районе №9», Крис Мартин появлялся на экране в «Опорном пункте», а Терри Чен — в эпизоде «Элизиума».

Музыкальное сопровождение написала шведка Ола Странд, для которой «Демоник» стал дебютом в англоязычном кино.

Прежде чем вернуться к полнометражному формату, Нил Бломкамп в течение шести лет занимался выпуском короткометражных фильмов на собственной независимой студии Oats Studios.

В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Карли придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более 20 человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.

6.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 октября 2021
Премьера онлайн 20 августа 2021
Премьера в мире 29 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Нил Бломкамп
Нил Бломкамп
В ролях
Крис Мартин
Крис Мартин
Карли Поуп
Карли Поуп
Терри Чен
Терри Чен
Натали Болтт
Натали Болтт
Майкл Роджерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Демоник 3 постера
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Демоник
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Наша рецензия
Молодая девушка по имени Карли (канадская актриса Карли Поуп — «Деньги на двоих», «Блудливая Калифорния») живет обычной жизнью вдали от своей семьи. Про отца Карли зрители ничего не узнают, зато о родной матери Анджеле (красавица Натали Болтт из Южной Африки — «Район № 9», «Леденящие душу приключения Сабрины») информации будет хоть отбавляй. Много лет назад мать главной героини совершила ряд жестоких убийств, в числе которых поджег…
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ElizavetaPersonal 27 октября 2021, 15:38
Какая хрень 🤦🏼‍♀️. Это ужасный фильм, еле досмотрела его.
User 15 октября 2021, 19:18
Ни то ни се, фильм однодневка.
Отзывы Написать
19 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Нил Бломкамп вряд ли вернется к «Чужому 5», даже если ему дадут такую возможность Он утверждает, что больше не имеет отношения к франшизе.
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2 сентября 2021 15:39
Фильм ужасов Нила Бломкампа «Демоник» получил сокрушительный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes Новая картина режиссера «Района № 9» вышла совершенно не страшной, а персонажи — плоскими. 
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18 августа 2021 16:19
Появился новый трейлер фильма ужасов Нила Бломкампа «Демоник» При создании картины использовался уникальный метод трехмерного пространственного захвата.
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22 июля 2021 10:28
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