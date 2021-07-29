Демоник, 2021

В современной Америке экзорцисты сражаются с нечистью не с помощью молитв, а благодаря высокими технологиям. Используя специальное устройство, они проникают в проекцию души одержимого человека, чтобы отыскать там источник зла. Впереди их ждет столкновение с могущественным демоном, на счету которого десятки жертв.

«Демоник» — новый авторский проект кинорежиссера и сценариста Нила Бломкампа, известного по научно-фантастическим хитам «Район №9», «Элизиум» и «Чаппи». На этот раз именитый постановщик обращается к жанру хоррора, погружая зрителей в альтернативную реальность, населенную не только людьми, но и злыми духами.

История берет свое начало в прошлом, когда Анжела совершила массовое убийство. Никто не знает, что послужило поводом для поджога дома престарелых, в результате которого погибло 20 человек. У Анжелы осталась дочь Карли, которую продолжают мучать ночные кошмары. Покинув родной город, девушка пытается строить семейную жизнь с Сэмом, но шаткую идиллию рушит телефонный звонок давнего знакомого Мартина. Мужчина сообщает, что Анжела впала в кому.

Прибыв в больницу, Карли знакомится с секретной фокус-группой, разработавшей технологию для проникновения в человеческое подсознание. Мартин предлагает дочери Анжелы долгожданную возможность узнать истинную причину бойни, произошедшей в далеком прошлом. Погрузившись в проекцию внутреннего мира коматозной пациентки, Карли сталкивается с сущностью, представляющей смертельную угрозу. Как далеко она готова зайти ради установления истины?