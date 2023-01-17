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Рай и Ад
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Heaven and Hell / Tengoku to-jigoku

Рай и Ад, 1963

1963 / Япония
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13 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме
Основанный на криминальном романе Эда МакБэйна, этот гениальный фильм Куросавы с Тосиро Мифуне в роли Кинго Гондо, богатого промышленника, который узнает, что его сын был похищен сумасшедшим, потребовавшим огромный выкуп. Если бы Гондо заплатил деньги, это разорило бы его. Еще до того как Гондо принял решение, его сын возвращается домой, и зритель узнает, что похищен сын его шофера, товарищ детских игр мальчика. Гондо сталкивается с тяжелейшей моральной дилеммой: стоит ли сын шофера столько же, сколько стоит его сын? Когда похититель звонит по телефону и признает свою ошибку, сумма выкупа остается прежней. Первоначально Гондо отказывается, но совесть мучает его.
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 27 августа 1963
Прокатчик Lizard
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Кенджиро Исияма
Ютака Сада
Татсуя Накадаи
Татсуя Михаси
Исао Кимура
Все актеры и съемочная группа
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17 января 2023 12:23
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