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Монстры юга Монстры юга
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Southbound

Монстры юга, 2016

2016 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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«Монстры Юга» - это новое детище команды режиссёров, сценаристов и продюсеров, работавших над фильмом «З/Л/О» (Роксана Бенджамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват, Radio Silence). В картине также снялись и актёры, игравшие до этого в вышеуказанном хорроре: Чад Виллелла («Фоллаут: Ядерный перекур»), Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич («Клятва»), Фаббиан Терез («Перерождение»), Натали Лав («Пало Альто», «Где-то») и другие.

Фильм «Монстры Юга» является антологией, в которую вошли несколько новелл. Все до одного герои оказываются на пустынной дороге. Среди них двое мужчин, пытающихся стереть своё прошлое, группа молодёжи, отправившаяся на концерт, спешащий домой человек, отдыхающие семьи и брат, ищущий потерянную сестру. Им придётся столкнуться с самыми большими своими страхами и раскаяться за совершённые ими поступки.

- Фургон, ломающийся в одной из новелл, ломается на самом деле

- Постер группы The White Tights, на концерт которой едут герои одного из сегментов фильма «Монстры Юга», также заметен в ещё одном

- Всего в фильме представлено 5 новелл: Jailbreak, Siren, The Way Out, The Way In, The Accident

- Лекарство, которое дают Ким и Аве, является йогуртом, смешанным с пахтой 

- У одного из героев (Джека) набита татуировка со словами Only God Can Judge Me (Только Бог может судить меня)

 

Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 мая 2017
Премьера онлайн 7 января 2022
Премьера в мире 17 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Роксанна Бенжамин
Роксанна Бенжамин
В ролях
Мэттью Беттинелли
Мэттью Беттинелли
Чад Виллелла
Чад Виллелла
Фаббианн Терез
Фаббианн Терез
Натали Лав
Натали Лав
Ханна Маркс
Ханна Маркс
Все актеры и съемочная группа
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Монстры юга смотреть онлайн

Монстры юга
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Наша рецензия
Монстры, кантри, бодихоррор, странная, поклоняющаяся монстрам секта посреди южный прерий: Southbound (Монстры юга) от создателей «З/Л/О» - сборная солянка историй заблудших душ, что ищут искупления и преступников, бегущих от самих себя. Все в лучших традициях битников: бесконечное шоссе, движение ради движения, тьма впереди… Впрочем, не так монотонно, как у Керуака, и чуть осмысленнее и глубже, чем в «Жестоких мечтах» Морландо. Ударная компания из Роксана…
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Ирина 19 мая 2017, 15:16
Фильм очень продуманный!
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