Монстры юга, 2016

«Монстры Юга» - это новое детище команды режиссёров, сценаристов и продюсеров, работавших над фильмом «З/Л/О» (Роксана Бенджамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват, Radio Silence). В картине также снялись и актёры, игравшие до этого в вышеуказанном хорроре: Чад Виллелла («Фоллаут: Ядерный перекур»), Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич («Клятва»), Фаббиан Терез («Перерождение»), Натали Лав («Пало Альто», «Где-то») и другие.
Фильм «Монстры Юга» является антологией, в которую вошли несколько новелл. Все до одного герои оказываются на пустынной дороге. Среди них двое мужчин, пытающихся стереть своё прошлое, группа молодёжи, отправившаяся на концерт, спешащий домой человек, отдыхающие семьи и брат, ищущий потерянную сестру. Им придётся столкнуться с самыми большими своими страхами и раскаяться за совершённые ими поступки.
- Фургон, ломающийся в одной из новелл, ломается на самом деле
- Постер группы The White Tights, на концерт которой едут герои одного из сегментов фильма «Монстры Юга», также заметен в ещё одном
- Всего в фильме представлено 5 новелл: Jailbreak, Siren, The Way Out, The Way In, The Accident
- Лекарство, которое дают Ким и Аве, является йогуртом, смешанным с пахтой
- У одного из героев (Джека) набита татуировка со словами Only God Can Judge Me (Только Бог может судить меня)
Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.