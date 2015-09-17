Монстры юга, 2016

«Монстры Юга» - это новое детище команды режиссёров, сценаристов и продюсеров, работавших над фильмом «З/Л/О» (Роксана Бенджамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват, Radio Silence). В картине также снялись и актёры, игравшие до этого в вышеуказанном хорроре: Чад Виллелла («Фоллаут: Ядерный перекур»), Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич («Клятва»), Фаббиан Терез («Перерождение»), Натали Лав («Пало Альто», «Где-то») и другие.

Фильм «Монстры Юга» является антологией, в которую вошли несколько новелл. Все до одного герои оказываются на пустынной дороге. Среди них двое мужчин, пытающихся стереть своё прошлое, группа молодёжи, отправившаяся на концерт, спешащий домой человек, отдыхающие семьи и брат, ищущий потерянную сестру. Им придётся столкнуться с самыми большими своими страхами и раскаяться за совершённые ими поступки.