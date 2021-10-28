Ледяной демон, 2021

5 причин посмотреть фильм «Ледяной демон»
Хоррор от авторов таких жанровых хитов последних лет, как «Пищеблок», «Русалка. Озеро мертвых» и «Яга. Кошмар темного леса». «Ледяной демон» порадует не только поклонников жанра, но и простых зрителей, соскучившихся по качественному российскому кино.
Ужастик «Ледяной демон» выдержан в лучших традициях фильмов о домах с привидениями. Авторы предлагают классическую для западного кинематографа историю о столкновении семьи с паранормальной активностью, адаптированную под наши реалии.
В создании принял участие Святослав Подгаевский — главный отечественный хоррормейкер наших дней. Лишним тому подтверждением служит наличие у его хита «Пиковая дама. Черный обряд» англоязычного ремейка. На сей раз кинематографист занял места генерального продюсера и одного из сценаристов.
«Ледяной демон» не только пугающий хоррор, но и тонкая драма с объемными персонажами. Яркая актерская игра в совокупности с детально проработанным сценарием удивит всех тех, кто скептически относится к отечественным фильмам ужасов.
Идеальный вариант для тех, кто ценит в подобном кино не литры бутафорской крови, а мрачную атмосферу, которая держит зрителя в напряжении до финальных титров.
Первый режиссерский опыт Ивана Капитонова. Широкой аудитории он известен как сооснователь (совместно со Святославом Подгаевским) студии QS Films, специализирующейся исключительно на фильмах ужасов и триллерах. Кинокартины компании с успехом показывались не только в России, но и за рубежом. Так, хоррор «Русалка. Озеро мертвых» демонстрировался в 154 странах мира, а его общемировой бокс-офис превысил отметку в 6 млн долларов.
До «Ледяного демона» Капитонов занимался продюсерской деятельностью и написанием сценариев. Он участвовал в создании всех проектов QS Films, а также работал над производством хита платформы Кинопоиск HD «Пищеблок».
Восходящая звезда Алина Бабак ранее снималась в других работах Капитонова и Подгаевского, включая проекты «Пищеблок» и «Пиковая дама: Черный обряд». Кроме того, зрители могли видеть юную актрису в сериале «Гоголь» и ремейке советской классики «А зори здесь тихие...».
Съемки проходили на территории провинциального города Кировск, расположенного в Мурманской области. В качестве основной локации был выбран дом на склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр».
Место у камеры занял Евгений Мусин, оператор успешного российского ретро-хоррора «Кольская сверхглубокая».
Ксюша почти не помнит отца: он пропал, когда она была еще маленькой. Внезапно спустя 10 лет в горах обнаруживают его обледенелое тело. Невероятно, но он подает признаки жизни, хоть и находится в коме. В таком состоянии его привозят домой. Мама Ксюши уже давно повторно вышла замуж, и возвращение бывшего хозяина разрушает спокойную жизнь семьи: в доме начинают происходить необъяснимые жуткие вещи, несущие смертельную угрозу, а мама Ксюши ведет себя все более странно. Девушка начинает подозревать, что вместе с отцом в их дом пришло нечто сверхъестественное, ледяное и безжизненное. И теперь Ксюше и ее отчиму предстоит защитить семью от демонической сущности.