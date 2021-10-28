Ледяной демон, 2021

5 причин посмотреть фильм «Ледяной демон»

Хоррор от авторов таких жанровых хитов последних лет, как «Пищеблок», «Русалка. Озеро мертвых» и «Яга. Кошмар темного леса». «Ледяной демон» порадует не только поклонников жанра, но и простых зрителей, соскучившихся по качественному российскому кино.

Ужастик «Ледяной демон» выдержан в лучших традициях фильмов о домах с привидениями. Авторы предлагают классическую для западного кинематографа историю о столкновении семьи с паранормальной активностью, адаптированную под наши реалии.

В создании принял участие Святослав Подгаевский — главный отечественный хоррормейкер наших дней. Лишним тому подтверждением служит наличие у его хита «Пиковая дама. Черный обряд» англоязычного ремейка. На сей раз кинематографист занял места генерального продюсера и одного из сценаристов.

«Ледяной демон» не только пугающий хоррор, но и тонкая драма с объемными персонажами. Яркая актерская игра в совокупности с детально проработанным сценарием удивит всех тех, кто скептически относится к отечественным фильмам ужасов.

Идеальный вариант для тех, кто ценит в подобном кино не литры бутафорской крови, а мрачную атмосферу, которая держит зрителя в напряжении до финальных титров.