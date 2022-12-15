Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2021

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2021 года

Большой красный пес Клиффорд
1 Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный 2021, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
Оцените
Семейка Аддамс: Горящий тур
3 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кощей. Начало
4 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мой волк
5 Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кролик Питер 2
6 Кролик Питер 2
семейный, приключения 2021, США
7.6
Оцените
Волк и Лев
7 Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и Конь на троне
8 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши