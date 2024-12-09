Меню
В каких фильмах звучат самые любимые новогодние песни?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 9 декабря 2024
Наш ответ:

Новогодняя музыка из фильмов — это не просто фон, а живая память, связанная с уютом, радостью и теплом. Когда за окном хлопьями падает снег, а дома горят гирлянды, лучшее, что создаёт праздничное настроение, — это музыка. Новогодние песни из любимых фильмов давно стали частью традиции. Они переносят нас в мир радости, ожидания чуда и светлой ностальгии. Вспомним самые яркие композиции, которые звучат в культовых фильмах и помогают нам чувствовать праздник.

Эти песни мы знаем чуть ли не с детства: напеваем на прогулке, подпеваем на праздничных вечеринках и слушаем в предновогодней суете. Они такие знакомые, такие уютные, словно были с нами всегда. Но помните ли вы , откуда пришли эти мелодии, кто их написал, исполнял и в каих фильмах они впервые прозвучали?

Редакция Киноафиши собрала отличный плейлист для новогоднего настроения, а также список фильмов, где эти мелодии прозвучали впервые.

Зарубежные фильмы и популярные рождественские мелодии из них

1. "All I Want for Christmas Is You" — Мэрайя Кэри

Фильм: "Реальная любовь" (2003)
Этот хит уже давно стал символом Нового года и Рождества. В фильме звучит во время трогательной сцены, усиливая волшебное настроение.

2. "Jingle Bell Rock" — Бобби Хелмс

Фильм: "Один дома" (1990)
Энергичная композиция идеально подчеркивает дух праздника и юмористические моменты, когда Кевин Маккаллистер подготавливает ловушки для грабителей.

3. "All Alone on Christmas" — Darlene Love
Фильм: "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992)
Песня, написанная специально для фильма, стала символом одиночества и поиска тепла в праздники.

4. "Have Yourself a Merry Little Christmas" — Джуди Гарленд
Фильм: "Встреть меня в Сент-Луисе" (1944)
Трогательная классика о семейных ценностях и надежде на лучшее.

5. "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"
Фильм: "Рождественские каникулы" (1989)
Весёлая мелодия идеально дополняет хаотичность семейных рождественских праздников.

6. "White Christmas" — Бинг Кросби
Фильмы: "Праздничная гостиница" (1942) и "Белое Рождество" (1954)
Одна из самых известных новогодних песен, отражающая ностальгию и мечту о "белом" Рождестве.

7. "Silent Night"
Фильм: "Рождественская история" (1983)
Спокойная и умиротворяющая композиция, олицетворяющая семейные ценности.

8. "The Christmas Song"
Фильм: "Эльф" (2003)
Классическая рождественская песня, добавляющая уюта и тепла в сцены фильма.

9. "What’s This" — Дэнни Эльфман
Фильм: "Кошмар перед Рождеством" (1993)
Энергичная и забавная ария главного героя Джека Скеллингтона в духе эксперимента с рождественским праздником.

10. "Santa’s Super Sleigh"
Фильм: "Мой мальчик" (2002)
Не существовавшая в реальности, но идеальная в мире фильма рождественская песня, олицетворяющая радость праздника.

11. "Last Christmas" — Эмилия Кларк
Фильм: "Рождество на двоих" (2019)
Новая интерпретация классики Джорджа Майкла в трогательном исполнении Эмилии Кларк.

Новогодние песни из советских фильмов, которые навсегда с нами

12. «Пять минут» — из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
Эта песня звучит в самой первой новогодней комедии Эльдара Рязанова. Людмила Гурченко в роли Леночки Крылатовой исполняет её с таким задором, что невозможно не улыбнуться. Слова «пять минут — это много или мало?» стали настоящим девизом тех, кто любит откладывать всё на последний момент. Композитор Анатолий Лепин и поэт Владимир Лифшиц создали настоящий гимн нового года. Каждый раз, слушая эту песню, хочется поверить, что ещё не поздно всё исправить.

13. «Мне нравится» — из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Кто не смотрел «Иронию судьбы» в канун Нового года? Этот фильм прочно закрепился в праздничной традиции. Песня Аллы Пугачёвой на стихи Марины Цветаевой пронизывает душу. Она звучит во время самых лиричных моментов фильма. Её меланхолия напоминает: праздник — это не только радость, но и время задуматься о самом главном.

14. «Песня о снежинке» — из фильма «Чародеи» (1982)
Магия любви и Новый год соединились в этом мюзикле, написанном по мотивам повести братьев Стругацких. Главную героиню озвучила Ольга Рождественская. Её голос сделал песню незабываемой. Эта композиция про снежинки, которые кружатся в танце, словно сама зима подпевает.

Фильм "Чародеи" подарил нам не одну песню. Все композиции из фильма прочно ассоциируются с Новым годом уже у нескольких поколений.

15. «А снег идет» — из фильма «Карьера Димы Горина» (1961)
Песня Майи Кристалинской давно живёт отдельно от фильма. Её исполняли десятки артистов, но оригинал остаётся лучшим. Слова Евгения Евтушенко и музыка Андрея Эшпая передают нежность зимнего вечера. Эта песня — как чашка горячего чая в морозный день.

16. «Звенит январская вьюга» — из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Хотя сцены в фильме происходят летом, слова про «январскую вьюгу» будто созданы для зимнего плейлиста. Она заряжает бодростью и заставляет танцевать. Леонид Гайдай подарил нам идеальную смесь юмора и музыки.

17. «Проснись и пой» — из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Комедия про аферу с похищением шлема Александра Македонского не так уж связана с Новым годом. Но песня Ларисы Мондрус давно стала символом утренней радости. «Проснись и пой» задаёт тон любому праздничному утру.

Новогодние песни из российских фильмов

18. «Светлый дым» — из фильма «Страна ОЗ» (2015)
Этот фильм — не типичная новогодняя сказка. Режиссёр Василий Сигарев показывает холодный и суровый Екатеринбург. Но песня Гоши Куценко, звучащая под финальные титры, согревает душу. Это философская история о надежде и о том, что даже в тяжёлые моменты важно продолжать мечтать.

19. «Я же говорила» — из фильма «Ночь перед Рождеством» (2001)
Мюзикл по мотивам Гоголя — это настоящий калейдоскоп песен. Ани Лорак в роли Оксаны исполняет проникновенную композицию, которая напоминает о любви и волшебстве. Съемки проходили в зимних декорациях Киева и Санкт-Петербурга, что добавляет фильму новогодней магии.

Рейтинг любимых россиянами новогодних песен из фильмов

Согласно опросу 2023 года, в топ-10 песен россияне включили такие композиции, как:

  1. "Пять минут" ("Карнавальная ночь") — 98%
  2. "На Тихорецкую состав отправится…" ("Ирония судьбы") — 97%
  3. "Если у вас нету тёти…" ("Ирония судьбы") — 95%
  4. "А снег идёт" ("Карьера Димы Горина") — 94%
  5. "Песенка о хорошем настроении" ("Карнавальная ночь") — 93%
  6. "Проснись и пой" ("Джентльмены удачи") — 92%
  7. "Я спросил у ясеня" ("Ирония судьбы") — 90%
  8. "Три белых коня" ("Чародеи") — 88%
  9. "Песенка о снежинке" ("Чародеи") — 82%
  10. "Снег идёт" ("Старый Новый год") — 81%

Эти мелодии остаются любимыми спутниками зимнего времени, наполняя наши дома уютом, а сердца — радостью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома
Один дома боевик, комедия, драма
2021, США
3.0
Рождество на двоих
Рождество на двоих мелодрама, комедия
2019, США
7.0
Страна ОЗ
Страна ОЗ комедия
2015, Россия
6.0
Реальная любовь
Реальная любовь драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
7.0
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
Чародеи
Чародеи мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
7.0
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь мюзикл, комедия
1956, СССР
7.0
