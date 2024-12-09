В каких фильмах звучат самые любимые новогодние песни?

Наш ответ:

Новогодняя музыка из фильмов — это не просто фон, а живая память, связанная с уютом, радостью и теплом. Когда за окном хлопьями падает снег, а дома горят гирлянды, лучшее, что создаёт праздничное настроение, — это музыка. Новогодние песни из любимых фильмов давно стали частью традиции. Они переносят нас в мир радости, ожидания чуда и светлой ностальгии. Вспомним самые яркие композиции, которые звучат в культовых фильмах и помогают нам чувствовать праздник.

Эти песни мы знаем чуть ли не с детства: напеваем на прогулке, подпеваем на праздничных вечеринках и слушаем в предновогодней суете. Они такие знакомые, такие уютные, словно были с нами всегда. Но помните ли вы , откуда пришли эти мелодии, кто их написал, исполнял и в каих фильмах они впервые прозвучали?

Редакция Киноафиши собрала отличный плейлист для новогоднего настроения, а также список фильмов, где эти мелодии прозвучали впервые.

Зарубежные фильмы и популярные рождественские мелодии из них

1. "All I Want for Christmas Is You" — Мэрайя Кэри

Фильм: "Реальная любовь" (2003)

Этот хит уже давно стал символом Нового года и Рождества. В фильме звучит во время трогательной сцены, усиливая волшебное настроение.

2. "Jingle Bell Rock" — Бобби Хелмс

Фильм: "Один дома" (1990)

Энергичная композиция идеально подчеркивает дух праздника и юмористические моменты, когда Кевин Маккаллистер подготавливает ловушки для грабителей.

3. "All Alone on Christmas" — Darlene Love

Фильм: "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992)

Песня, написанная специально для фильма, стала символом одиночества и поиска тепла в праздники.

4. "Have Yourself a Merry Little Christmas" — Джуди Гарленд

Фильм: "Встреть меня в Сент-Луисе" (1944)

Трогательная классика о семейных ценностях и надежде на лучшее.

5. "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

Фильм: "Рождественские каникулы" (1989)

Весёлая мелодия идеально дополняет хаотичность семейных рождественских праздников.

6. "White Christmas" — Бинг Кросби

Фильмы: "Праздничная гостиница" (1942) и "Белое Рождество" (1954)

Одна из самых известных новогодних песен, отражающая ностальгию и мечту о "белом" Рождестве.

7. "Silent Night"

Фильм: "Рождественская история" (1983)

Спокойная и умиротворяющая композиция, олицетворяющая семейные ценности.

8. "The Christmas Song"

Фильм: "Эльф" (2003)

Классическая рождественская песня, добавляющая уюта и тепла в сцены фильма.

9. "What’s This" — Дэнни Эльфман

Фильм: "Кошмар перед Рождеством" (1993)

Энергичная и забавная ария главного героя Джека Скеллингтона в духе эксперимента с рождественским праздником.

10. "Santa’s Super Sleigh"

Фильм: "Мой мальчик" (2002)

Не существовавшая в реальности, но идеальная в мире фильма рождественская песня, олицетворяющая радость праздника.

11. "Last Christmas" — Эмилия Кларк

Фильм: "Рождество на двоих" (2019)

Новая интерпретация классики Джорджа Майкла в трогательном исполнении Эмилии Кларк.

Новогодние песни из советских фильмов, которые навсегда с нами

12. «Пять минут» — из фильма «Карнавальная ночь» (1956)

Эта песня звучит в самой первой новогодней комедии Эльдара Рязанова. Людмила Гурченко в роли Леночки Крылатовой исполняет её с таким задором, что невозможно не улыбнуться. Слова «пять минут — это много или мало?» стали настоящим девизом тех, кто любит откладывать всё на последний момент. Композитор Анатолий Лепин и поэт Владимир Лифшиц создали настоящий гимн нового года. Каждый раз, слушая эту песню, хочется поверить, что ещё не поздно всё исправить.

13. «Мне нравится» — из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Кто не смотрел «Иронию судьбы» в канун Нового года? Этот фильм прочно закрепился в праздничной традиции. Песня Аллы Пугачёвой на стихи Марины Цветаевой пронизывает душу. Она звучит во время самых лиричных моментов фильма. Её меланхолия напоминает: праздник — это не только радость, но и время задуматься о самом главном.

14. «Песня о снежинке» — из фильма «Чародеи» (1982)

Магия любви и Новый год соединились в этом мюзикле, написанном по мотивам повести братьев Стругацких. Главную героиню озвучила Ольга Рождественская. Её голос сделал песню незабываемой. Эта композиция про снежинки, которые кружатся в танце, словно сама зима подпевает.

Фильм "Чародеи" подарил нам не одну песню. Все композиции из фильма прочно ассоциируются с Новым годом уже у нескольких поколений.

15. «А снег идет» — из фильма «Карьера Димы Горина» (1961)

Песня Майи Кристалинской давно живёт отдельно от фильма. Её исполняли десятки артистов, но оригинал остаётся лучшим. Слова Евгения Евтушенко и музыка Андрея Эшпая передают нежность зимнего вечера. Эта песня — как чашка горячего чая в морозный день.

16. «Звенит январская вьюга» — из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Хотя сцены в фильме происходят летом, слова про «январскую вьюгу» будто созданы для зимнего плейлиста. Она заряжает бодростью и заставляет танцевать. Леонид Гайдай подарил нам идеальную смесь юмора и музыки.

17. «Проснись и пой» — из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Комедия про аферу с похищением шлема Александра Македонского не так уж связана с Новым годом. Но песня Ларисы Мондрус давно стала символом утренней радости. «Проснись и пой» задаёт тон любому праздничному утру.

Новогодние песни из российских фильмов

18. «Светлый дым» — из фильма «Страна ОЗ» (2015)

Этот фильм — не типичная новогодняя сказка. Режиссёр Василий Сигарев показывает холодный и суровый Екатеринбург. Но песня Гоши Куценко, звучащая под финальные титры, согревает душу. Это философская история о надежде и о том, что даже в тяжёлые моменты важно продолжать мечтать.

19. «Я же говорила» — из фильма «Ночь перед Рождеством» (2001)

Мюзикл по мотивам Гоголя — это настоящий калейдоскоп песен. Ани Лорак в роли Оксаны исполняет проникновенную композицию, которая напоминает о любви и волшебстве. Съемки проходили в зимних декорациях Киева и Санкт-Петербурга, что добавляет фильму новогодней магии.

Рейтинг любимых россиянами новогодних песен из фильмов

Согласно опросу 2023 года, в топ-10 песен россияне включили такие композиции, как:

"Пять минут" ("Карнавальная ночь") — 98% "На Тихорецкую состав отправится…" ("Ирония судьбы") — 97% "Если у вас нету тёти…" ("Ирония судьбы") — 95% "А снег идёт" ("Карьера Димы Горина") — 94% "Песенка о хорошем настроении" ("Карнавальная ночь") — 93% "Проснись и пой" ("Джентльмены удачи") — 92% "Я спросил у ясеня" ("Ирония судьбы") — 90% "Три белых коня" ("Чародеи") — 88% "Песенка о снежинке" ("Чародеи") — 82% "Снег идёт" ("Старый Новый год") — 81%

Эти мелодии остаются любимыми спутниками зимнего времени, наполняя наши дома уютом, а сердца — радостью.

