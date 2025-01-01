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Алла Пугачева
Алла Пугачева Alla Pugacheva
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Алла Пугачева

Alla Pugacheva

Дата рождения
15 апреля 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, Россия

Биография Алла Пугачева

Алла Пугачева, знаменитая российская певица, родилась в столице России 15 апреля 1949 года. Её отец, Борис Михайлович Пугачев, руководил обувной фабрикой в Талдоме, а мать Зинаида Архиповна Одегова занималась домашним хозяйством. У Аллы есть младший брат, Евгений Борисович.

С пятилетнего возраста Алла начала выступать перед аудиторией, дебютировав в Колонном зале Дворца Союзов. С 1956 по 1965 год она обучалась в музыкальной школе №31, где осваивала игру на фортепиано и вокал. В 1965 году Пугачева впервые появилась на радио с песней «Робот». После этого она продолжила своё музыкальное образование в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова, где изучала вокал и хоровое дирижирование. Затем, с 1976 по 1981 год, она углубила свои знания в области актёрского мастерства и режиссуры в ГИТИСе, получив специализацию режиссёра.

В 1977 году Алла сыграла главную роль в фильме «Женщина, которая поёт», который вышел на экраны в 1979 году и стал кассовым хитом, собрав более 60 миллионов зрителей в СССР. Пугачева также приняла участие в создании музыки к фильму под псевдонимом Борис Горбонос. За эту роль она была признана лучшей актрисой года в СССР.

На международной арене Алла Пугачева завоевала признание, выиграв награды на таких фестивалях, как «Сопот-78», «MIDEM-1976» и «Золотой Орфей-75». В 1997 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Пугачева также известна своей благотворительной деятельностью, особенно в поддержку жертв Чернобыльской катастрофы.

За свою долгую карьеру Алла записала более 300 песен, включая международный хит «Миллион роз», созданный в сотрудничестве с латвийским композитором Раймондом Паулсом. Она также работала с многими известными артистами, включая Джо Дассина и Удо Линденберга, а также с российскими звёздами Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым. В 1995 году Пугачева была удостоена Государственной премии России, а в 1991 году получила звание Народной артистки СССР.

Алла Пугачева является одной из самых продаваемых артисток в истории СССР и России, с общим тиражом более 100 миллионов копий. Она также известна как наставник многих молодых исполнителей. В настоящее время Алла является художественным руководителем и ведущей телешоу «Фабрика звезд». Её дочь, Кристина Орбакайте, также достигла успеха в музыкальной и актёрской карьере. Алла Пугачева продолжает жить и творить в России и заграницей.

Популярные фильмы

Сезон чудес 5.9
Сезон чудес (1985)
Женщина, которая поет 5.9
Женщина, которая поет (1978)
Алла Пугачева. Тот самый концерт 5.7
Алла Пугачева. Тот самый концерт (2019)

Фильмография Алла Пугачева

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 4 Сериалы 2 Актриса 6 Композитор 1
Алла Пугачева. Тот самый концерт 5.7
Алла Пугачева. Тот самый концерт
мюзикл, концерт 2019, Россия
Смотреть трейлер
Один в один!
Один в один!
телешоу 2013, Россия
Две звезды
Две звезды
телешоу 2006, Россия
Сезон чудес 5.9
Сезон чудес Sezon chudes
комедия, мюзикл 1985, СССР
Пришла и говорю 5.1
Пришла и говорю Prishla i govoryu
документальный, музыка 1985, СССР
Онлайн
Женщина, которая поет 5.9
Женщина, которая поет Zhenshchina, kotoraya poyot
мюзикл, мелодрама 1978, СССР
Онлайн
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