Алла Пугачева, знаменитая российская певица, родилась в столице России 15 апреля 1949 года. Её отец, Борис Михайлович Пугачев, руководил обувной фабрикой в Талдоме, а мать Зинаида Архиповна Одегова занималась домашним хозяйством. У Аллы есть младший брат, Евгений Борисович.

С пятилетнего возраста Алла начала выступать перед аудиторией, дебютировав в Колонном зале Дворца Союзов. С 1956 по 1965 год она обучалась в музыкальной школе №31, где осваивала игру на фортепиано и вокал. В 1965 году Пугачева впервые появилась на радио с песней «Робот». После этого она продолжила своё музыкальное образование в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова, где изучала вокал и хоровое дирижирование. Затем, с 1976 по 1981 год, она углубила свои знания в области актёрского мастерства и режиссуры в ГИТИСе, получив специализацию режиссёра.

В 1977 году Алла сыграла главную роль в фильме «Женщина, которая поёт», который вышел на экраны в 1979 году и стал кассовым хитом, собрав более 60 миллионов зрителей в СССР. Пугачева также приняла участие в создании музыки к фильму под псевдонимом Борис Горбонос. За эту роль она была признана лучшей актрисой года в СССР.

На международной арене Алла Пугачева завоевала признание, выиграв награды на таких фестивалях, как «Сопот-78», «MIDEM-1976» и «Золотой Орфей-75». В 1997 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Пугачева также известна своей благотворительной деятельностью, особенно в поддержку жертв Чернобыльской катастрофы.

За свою долгую карьеру Алла записала более 300 песен, включая международный хит «Миллион роз», созданный в сотрудничестве с латвийским композитором Раймондом Паулсом. Она также работала с многими известными артистами, включая Джо Дассина и Удо Линденберга, а также с российскими звёздами Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым. В 1995 году Пугачева была удостоена Государственной премии России, а в 1991 году получила звание Народной артистки СССР.

Алла Пугачева является одной из самых продаваемых артисток в истории СССР и России, с общим тиражом более 100 миллионов копий. Она также известна как наставник многих молодых исполнителей. В настоящее время Алла является художественным руководителем и ведущей телешоу «Фабрика звезд». Её дочь, Кристина Орбакайте, также достигла успеха в музыкальной и актёрской карьере. Алла Пугачева продолжает жить и творить в России и заграницей.