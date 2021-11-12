Один дома, 2021

Американский комедийный фильм для всей семьи от режиссера Дэна Мазера по сценарию Мики Дэй и Стритера Сайделла. Это шестая по счету картина одноименной франшизы, которая также является перезагрузкой оригинального первого фильма 1990 года. Проект снят как эксклюзивный фильм Disney +.

В оригинальной картине «Один дома» рассказывается о мальчике по имени Кевин, которого играет актер Маколей Калкин. Он невольно остается совсем один дома на время каникул, пока его семья уезжает в отпуск во Францию. Пара преступников, которых сыграли Джо Пеши и Дэниел Стерн, решает попытаться ограбить огромный дом семьи мальчика. Они наивно думают, что смогут справиться с ребенком, пока тот, в свою очередь, устанавливает по всему дому сложные ловушки, чтобы помешать ворам достичь своей цели.

Новая история сосредоточена на другом маленьком мальчике по имени Макс, а не на Кевине. Здесь герой также вступает в войну, но уже не с незнакомыми и опасными грабителями, а со своими собственными родителями. Напряжение возникает после того, как он кое-что у них крадет. Муж и жена готовы противостоять собственному сыну для того, чтобы проучить трудного ребенка.

Сценаристы фильма совершенно по-новому подходят к популярной серии фильмов, настраивая главного героя не против отчаянных преступников, а против собственной семьи. Создатели данного проекта переосмысляют фильм 1990 года и дарят поклонникам франшизы «Один дома» возможность вновь насладиться культовой рождественской историей.