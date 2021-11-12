Один дома, 2021

Американский комедийный фильм для всей семьи от режиссера Дэна Мазера по сценарию Мики Дэй и Стритера Сайделла. Это шестая по счету картина одноименной франшизы, которая также является перезагрузкой оригинального первого фильма 1990 года. Проект снят как эксклюзивный фильм Disney +.
В оригинальной картине «Один дома» рассказывается о мальчике по имени Кевин, которого играет актер Маколей Калкин. Он невольно остается совсем один дома на время каникул, пока его семья уезжает в отпуск во Францию. Пара преступников, которых сыграли Джо Пеши и Дэниел Стерн, решает попытаться ограбить огромный дом семьи мальчика. Они наивно думают, что смогут справиться с ребенком, пока тот, в свою очередь, устанавливает по всему дому сложные ловушки, чтобы помешать ворам достичь своей цели.
Новая история сосредоточена на другом маленьком мальчике по имени Макс, а не на Кевине. Здесь герой также вступает в войну, но уже не с незнакомыми и опасными грабителями, а со своими собственными родителями. Напряжение возникает после того, как он кое-что у них крадет. Муж и жена готовы противостоять собственному сыну для того, чтобы проучить трудного ребенка.
Сценаристы фильма совершенно по-новому подходят к популярной серии фильмов, настраивая главного героя не против отчаянных преступников, а против собственной семьи. Создатели данного проекта переосмысляют фильм 1990 года и дарят поклонникам франшизы «Один дома» возможность вновь насладиться культовой рождественской историей.
Еще 6 августа 2019 года генеральный директор Disney Боб Айгер объявил, что перезагрузка «Одного дома» находится в стадии разработки и будет представлена на потоковом сервисе компании Disney +.
В апреле 2020 года сообщалось, что Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккалистера в первых двух фильмах, повторит свою роль в эпизодическом появлении в новом фильме.
Основной съемочный процесс начался в феврале 2020 года в Канаде. В марте того же года съемки были остановлены из-за пандемии COVID-19. В ноябре 2020 года компания Disney объявила, что все ее фильмы, отложенные из-за коронавируса, возобновили съемочный процесс.
Крис Коламбус, режиссер фильмов «Один дом» (1990) и «Один дом 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992) в интервью изданию Insider сказал, что с ним никто не связывался по поводу продолжения франшизы и что он считает ремейк пустой тратой времени.
«Один дома», выпущенный в 1990 году режиссером Крисом Коламбусом, стал хитом Fox, собрав 476 миллионов долларов по всему миру. Это породило два продолжения. Поскольку в начале этого года Disney объединилась с Fox, студия теперь имеет доступ к подобным франшизам для расширения контента на Disney +.
Актеру Арчи Йейтсу досталась роль преемника Кевина Маккалистера. Десятилетний Арчи играет не Кевина, а нового персонажа с сюжетной линией, похожей на классический фильм 1990 года. Актер ранее снялся в картине «Кролик Джоджо», который стал для Арчи дебютной работой в его карьере.
Режиссером выступил Дэн Мазер, ранее снявший такие фильмы, как «Даю год» и «Девушка легкого поведения». Он также является одним из сценаристов «Бората» и «Бората 2».
Большая семья Мерсер собирается в путешествие на Рождество, но они случайно забывают дома своего сына Макса. Эти дни не становятся сплошным праздником без взрослых, ведь в дом пытается проникнуть парочка воров. Максу придется применить всю смекалку, чтобы дать им отпор.