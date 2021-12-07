Рождественские каникулы, 1989

В доме Грисуолдов празднуют Рождество. Время, когда дарят подарки, звучат гимны, радостно мерцают огоньки рождественской елки… Но погодите-ка: эта елка вовсе не мерцает. Она вся в огне! Рождество — прекрасное время для Кларка Грисуолда и его семьи.

Кларк — это стихийное бедствие, которое может обрушиться на вас в любой момент. Теперь Кларк хочет во что бы то ни стало устроить своей семье «самый веселый старомодный семейный праздник Рождества из всех. какие были, есть и будут».

Ну и ну! В это трудно поверить, пока вы не увидите все собственными глазами. 25 000 лампочек на крыше дома Грисуолдов. Взрывающийся индюк на столе… Вот это Рождество!