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Рождественские каникулы, 1989

1989 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

В доме Грисуолдов празднуют Рождество. Время, когда дарят подарки, звучат гимны, радостно мерцают огоньки рождественской елки… Но погодите-ка: эта елка вовсе не мерцает. Она вся в огне! Рождество — прекрасное время для Кларка Грисуолда и его семьи.

Кларк — это стихийное бедствие, которое может обрушиться на вас в любой момент. Теперь Кларк хочет во что бы то ни стало устроить своей семье «самый веселый старомодный семейный праздник Рождества из всех. какие были, есть и будут».

Ну и ну! В это трудно поверить, пока вы не увидите все собственными глазами. 25 000 лампочек на крыше дома Грисуолдов. Взрывающийся индюк на столе… Вот это Рождество!

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 30 ноября 1989
Премьера в мире 30 ноября 1989
Возраст 12+
Режиссер
Джеримайя С. Чечик
В ролях
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Беверли Д’Анджело
Беверли Д’Анджело
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Джонни Галэки
Джонни Галэки
Джон Рэндольф
Все актеры и съемочная группа
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7 декабря 2021 17:00
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