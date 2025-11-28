Какие песни звучат в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 ноября 2025 Дата обновления ответа: 28 ноября 2025

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — это не просто одна из самых любимых советских комедий, но и картина, в которой музыка играет едва ли не ключевую роль в создании настроения. Лёгкие, запоминающиеся мелодии Александра Зацепина и остроумные тексты Леонида Дербенёва наполняют ленту особой атмосферой: они подчеркивают юмор ситуаций, усиливают динамику сюжетных поворотов и делают знакомые сцены ещё ярче.

Песни и музыкальные фрагменты из фильма давно вышли за пределы экрана — их поют, узнают с первых нот и часто воспринимают как самостоятельные хиты эпохи, что лишь подтверждает музыкальную значимость этой культовой комедии.

Список песен

  • «С любовью встретиться» («Звенит январская вьюга») — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; в окончательном варианте фильма исполнение — Нина Бродская (первоначально записанный вариант Софии Ротару не вошёл в финальную фонограмму).

  • «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная» — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; в фильме звучит запись в исполнении Владимира Высоцкого (как фонограмма на магнитофоне).

  • «Песня про зайцев» (в фильме — «А нам всё равно») — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; исполнение в фильме — Юрий Никулин (фонограмма).

  • «Кап-кап-кап» (песня «Маруся») — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; исполняют Борис Кузнецов, Лев Полосин и хор МВО (эпизодические эпические/сентиментальные сцены).

  • «Собака — Крымский царь» — хоровой/воинственный номер (музыка Зацепин, слова Дербенёв — в манере «смешной древней хроники»), исполняет хор.

  • «Разговор со счастьем» (строки «Счастье вдруг, в тишине…») — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; исполнение в фильме — Валерий Золотухин.

Интересные факты

  • Музыку к фильму написал Александр Зацепин, тексты — Леонид Дербенёв; их сотрудничество во многом формирует тон картины — от иронии до лирики.

  • Песни в фильме во многом использованы как «звуковой реквизит»: некоторые композиции воспроизводятся как фонограммы на магнитофонах (например, Высоцкий и Никулин слышны именно с записей).

  • Исходный вариант «С любовью встретиться» записала София Ротару, но режиссёру/звукорежиссёрам показалось, что её манера слишком проникновенна для комедийного контекста — поэтому в фильм попал вариант Нины Бродской.

  • В нескольких выпусках и сборниках (а также на CD/стрим-плейлистах) встречаются как вокальные, так и инструментальные версии тем из фильма — поэтому на дисках иногда можно найти дополнительные фонограммы («увертюра», «погоня» и т.п.).

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
