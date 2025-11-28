Какие песни звучат в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)?

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — это не просто одна из самых любимых советских комедий, но и картина, в которой музыка играет едва ли не ключевую роль в создании настроения. Лёгкие, запоминающиеся мелодии Александра Зацепина и остроумные тексты Леонида Дербенёва наполняют ленту особой атмосферой: они подчеркивают юмор ситуаций, усиливают динамику сюжетных поворотов и делают знакомые сцены ещё ярче.
Песни и музыкальные фрагменты из фильма давно вышли за пределы экрана — их поют, узнают с первых нот и часто воспринимают как самостоятельные хиты эпохи, что лишь подтверждает музыкальную значимость этой культовой комедии.
«С любовью встретиться» («Звенит январская вьюга») — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; в окончательном варианте фильма исполнение — Нина Бродская (первоначально записанный вариант Софии Ротару не вошёл в финальную фонограмму).
«Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная» — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; в фильме звучит запись в исполнении Владимира Высоцкого (как фонограмма на магнитофоне).
«Песня про зайцев» (в фильме — «А нам всё равно») — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; исполнение в фильме — Юрий Никулин (фонограмма).
«Кап-кап-кап» (песня «Маруся») — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; исполняют Борис Кузнецов, Лев Полосин и хор МВО (эпизодические эпические/сентиментальные сцены).
«Собака — Крымский царь» — хоровой/воинственный номер (музыка Зацепин, слова Дербенёв — в манере «смешной древней хроники»), исполняет хор.
«Разговор со счастьем» (строки «Счастье вдруг, в тишине…») — музыка Александр Зацепин, слова Леонид Дербенёв; исполнение в фильме — Валерий Золотухин.
Музыку к фильму написал Александр Зацепин, тексты — Леонид Дербенёв; их сотрудничество во многом формирует тон картины — от иронии до лирики.
Песни в фильме во многом использованы как «звуковой реквизит»: некоторые композиции воспроизводятся как фонограммы на магнитофонах (например, Высоцкий и Никулин слышны именно с записей).
Исходный вариант «С любовью встретиться» записала София Ротару, но режиссёру/звукорежиссёрам показалось, что её манера слишком проникновенна для комедийного контекста — поэтому в фильм попал вариант Нины Бродской.
В нескольких выпусках и сборниках (а также на CD/стрим-плейлистах) встречаются как вокальные, так и инструментальные версии тем из фильма — поэтому на дисках иногда можно найти дополнительные фонограммы («увертюра», «погоня» и т.п.).
