Какой текст песни «С Новым годом, страна!​​​​​​​» из фильма «Ёлки 5»

Фильм «Ёлки 5» подарил зрителям очередную порцию праздничного настроения и объединяет несколько новелл, связанных общей темой новогодних чудес. Среди ярких музыкальных моментов особое место занимает песня «С Новым годом, страна!», написанная композитором Игорем Матвиенко и исполненная группой Uma2rman. В фильме она звучит как праздничный гимн, создавая атмосферу веселья и лёгкой эйфории, и мгновенно запоминается своим жизнерадостным звучанием.

Текст песни «С Новым годом, страна!»

[Куплет 1]

Сдутый гирляндами в снежной муке

Город с наряженной ёлкой в руке.

Год пролетел, и время

Все мчится по кругу!

Вместе под песни и крики тостов,

Всех национальностей и возрастов.

Как хорошо, что мы есть друг у друга!

Вместе поднимем бокалы вина;

Под бой курантов — до дна!

Припев:

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

[Куплет 2]

Где-то под ёлкой подарки ждут,

Дети бенгальские свечи жгут,

А в телевизоре, как и всегда,

«С легким паром!»

С танцами праздник уходит в рассвет,

Мода на песни советских лет.

Лагерь влюбленных вот-вот

Разобьется по парам.

Вместе поднимем бокалы вина;

И друг за друга — до дна!

Припев:

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

Вместе поднимем бокалы вина;

И за Россию — до дна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

Интересные факты о песне