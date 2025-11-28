Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой текст песни «С Новым годом, страна!​​​​​​​» из фильма «Ёлки 5»

Какой текст песни «С Новым годом, страна!​​​​​​​» из фильма «Ёлки 5»

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 ноября 2025 Дата обновления ответа: 28 ноября 2025

Фильм «Ёлки 5» подарил зрителям очередную порцию праздничного настроения и объединяет несколько новелл, связанных общей темой новогодних чудес. Среди ярких музыкальных моментов особое место занимает песня «С Новым годом, страна!», написанная композитором Игорем Матвиенко и исполненная группой Uma2rman. В фильме она звучит как праздничный гимн, создавая атмосферу веселья и лёгкой эйфории, и мгновенно запоминается своим жизнерадостным звучанием.

Текст песни «С Новым годом, страна!»

[Куплет 1]

Сдутый гирляндами в снежной муке

Город с наряженной ёлкой в руке.

Год пролетел, и время

Все мчится по кругу!

 

Вместе под песни и крики тостов,

Всех национальностей и возрастов.

Как хорошо, что мы есть друг у друга!

Вместе поднимем бокалы вина;

Под бой курантов — до дна!

 

Припев:

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

 

[Куплет 2]

Где-то под ёлкой подарки ждут,

Дети бенгальские свечи жгут,

А в телевизоре, как и всегда,

«С легким паром!»

 

С танцами праздник уходит в рассвет,

Мода на песни советских лет.

Лагерь влюбленных вот-вот

Разобьется по парам.

Вместе поднимем бокалы вина;

И друг за друга — до дна!

 

Припев:

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

 

Вместе поднимем бокалы вина;

И за Россию — до дна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

С Новым годом, страна!

Интересные факты о песне

  1. Песня создана композитором Игорем Матвиенко и исполнена группой Uma2rman — сочетание узнаваемого автора и привычного для публики коллектива придало треку коммерческую «лицевую» сторону.

  2. Композиция вошла в официальный саундтрек к «Ёлкам 5» и звучит в одной из новелл фильма как праздничный музыкальный акцент.

  3. Трек использовали в промо-материалах фильма и включили в релиз саундтрека после выхода картины в прокат, поэтому слушатели могли встретить его и в плейлистах, и на видеоплатформах.

  4. Песня начала жить отдельно от фильма: её ставят в новогодних подборках, поют на корпоративах и караоке, иногда делают любительские каверы и акустические версии.

  5. Для многих зрителей «С Новым годом, страна!» стала одним из тех треков, которые ассоциируются не с отдельным исполнителем, а с общим праздничным образом фильма — «новогодняя тема», которую легко напеть вместе с друзьями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ёлки 5
Ёлки 5 комедия, мелодрама
2016, Россия
5.0
