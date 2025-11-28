Какой текст песни «С Новым годом, страна!​​​​​​​» из фильма «Ёлки 5»

Фильм «Ёлки 5» подарил зрителям очередную порцию праздничного настроения и объединяет несколько новелл, связанных общей темой новогодних чудес. Среди ярких музыкальных моментов особое место занимает песня «С Новым годом, страна!», написанная композитором Игорем Матвиенко и исполненная группой Uma2rman. В фильме она звучит как праздничный гимн, создавая атмосферу веселья и лёгкой эйфории, и мгновенно запоминается своим жизнерадостным звучанием.
[Куплет 1]
Сдутый гирляндами в снежной муке
Город с наряженной ёлкой в руке.
Год пролетел, и время
Все мчится по кругу!
Вместе под песни и крики тостов,
Всех национальностей и возрастов.
Как хорошо, что мы есть друг у друга!
Вместе поднимем бокалы вина;
Под бой курантов — до дна!
Припев:
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
[Куплет 2]
Где-то под ёлкой подарки ждут,
Дети бенгальские свечи жгут,
А в телевизоре, как и всегда,
«С легким паром!»
С танцами праздник уходит в рассвет,
Мода на песни советских лет.
Лагерь влюбленных вот-вот
Разобьется по парам.
Вместе поднимем бокалы вина;
И друг за друга — до дна!
Припев:
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
Вместе поднимем бокалы вина;
И за Россию — до дна!
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
С Новым годом, страна!
Песня создана композитором Игорем Матвиенко и исполнена группой Uma2rman — сочетание узнаваемого автора и привычного для публики коллектива придало треку коммерческую «лицевую» сторону.
Композиция вошла в официальный саундтрек к «Ёлкам 5» и звучит в одной из новелл фильма как праздничный музыкальный акцент.
Трек использовали в промо-материалах фильма и включили в релиз саундтрека после выхода картины в прокат, поэтому слушатели могли встретить его и в плейлистах, и на видеоплатформах.
Песня начала жить отдельно от фильма: её ставят в новогодних подборках, поют на корпоративах и караоке, иногда делают любительские каверы и акустические версии.
Для многих зрителей «С Новым годом, страна!» стала одним из тех треков, которые ассоциируются не с отдельным исполнителем, а с общим праздничным образом фильма — «новогодняя тема», которую легко напеть вместе с друзьями.
