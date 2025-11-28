Какие песни звучат в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) — телевизионная комедия Эльдара Рязанова, прославившаяся не только сюжетом и актёрскими работами, но и запоминающейся музыкой Микаэла Таривердиева: в списке — как инструментальные лейтмотивы, так и романсы и песни на строки классиков (Цветаева, Пастернак, Евтушенко и др.). Мужские вокальные партии в фильме исполнил Сергей Никитин, заметные женские вокальные партии и записи — Алла Пугачёва (в том числе закадрово).

Список песен

«Со мною вот что происходит…» — на стихи Евгения Евтушенко; вокал — Сергей Никитин (мужские партии в фильме исполнял Никитин). «Никого не будет в доме…» — на стихи Бориса Пастернака; исполнение — Сергей Никитин. Снег над Ленинградом (инструментал). По улице моей, который год («По улице моей…») — романтическая песня/романс (в фильме — мужское исполнение). Третья Строительная (улица) (инструментал / музыкальная тема). «На Тихорецкую состав отправится…» — в фильме (за кадром) поёт Алла Пугачёва; в кадре поёт / «поёт» героиня Барбара Брыльска; бэк-вокал в сцене — актрисы (подруги Нади). «Мне нравится, что вы больны не мной…» — романс на стих Марии (Марины) Цветаевой; знаменитое исполнение Аллы Пугачёвой (запись из фильма). Ария для московского гостя (короткая музыкальная вставка). Последний вальс (инструменталный вальс). «Я спросил у зеркала…» (песенная миниатюра). «Я спросил у ясеня» — на слова В. Киршона; исполнение в фильме — Сергей Никитин. «Не покидай (Не оставляй) любимую» (романс/песня).

