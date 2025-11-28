Какие песни звучат в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) — телевизионная комедия Эльдара Рязанова, прославившаяся не только сюжетом и актёрскими работами, но и запоминающейся музыкой Микаэла Таривердиева: в списке — как инструментальные лейтмотивы, так и романсы и песни на строки классиков (Цветаева, Пастернак, Евтушенко и др.). Мужские вокальные партии в фильме исполнил Сергей Никитин, заметные женские вокальные партии и записи — Алла Пугачёва (в том числе закадрово).
«Со мною вот что происходит…» — на стихи Евгения Евтушенко; вокал — Сергей Никитин (мужские партии в фильме исполнял Никитин).
«Никого не будет в доме…» — на стихи Бориса Пастернака; исполнение — Сергей Никитин.
Снег над Ленинградом (инструментал).
По улице моей, который год («По улице моей…») — романтическая песня/романс (в фильме — мужское исполнение).
Третья Строительная (улица) (инструментал / музыкальная тема).
«На Тихорецкую состав отправится…» — в фильме (за кадром) поёт Алла Пугачёва; в кадре поёт / «поёт» героиня Барбара Брыльска; бэк-вокал в сцене — актрисы (подруги Нади).
«Мне нравится, что вы больны не мной…» — романс на стих Марии (Марины) Цветаевой; знаменитое исполнение Аллы Пугачёвой (запись из фильма).
Ария для московского гостя (короткая музыкальная вставка).
Последний вальс (инструменталный вальс).
«Я спросил у зеркала…» (песенная миниатюра).
«Я спросил у ясеня» — на слова В. Киршона; исполнение в фильме — Сергей Никитин.
«Не покидай (Не оставляй) любимую» (романс/песня).
Саундтрек неоднократно переиздавался (виниловые и CD-релизы, цифровые альбомы), в разных версиях встречаются как полные инструментальные темы, так и сокращённые кино-варианты песен.
