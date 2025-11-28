Какие песни звучат в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 ноября 2025 Дата обновления ответа: 28 ноября 2025

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) — телевизионная комедия Эльдара Рязанова, прославившаяся не только сюжетом и актёрскими работами, но и запоминающейся музыкой Микаэла Таривердиева: в списке — как инструментальные лейтмотивы, так и романсы и песни на строки классиков (Цветаева, Пастернак, Евтушенко и др.). Мужские вокальные партии в фильме исполнил Сергей Никитин, заметные женские вокальные партии и записи — Алла Пугачёва (в том числе закадрово).

Список песен

  1. «Со мною вот что происходит…» — на стихи Евгения Евтушенко; вокал — Сергей Никитин (мужские партии в фильме исполнял Никитин).

  2. «Никого не будет в доме…» — на стихи Бориса Пастернака; исполнение — Сергей Никитин.

  3. Снег над Ленинградом (инструментал).

  4. По улице моей, который год («По улице моей…») — романтическая песня/романс (в фильме — мужское исполнение).

  5. Третья Строительная (улица) (инструментал / музыкальная тема).

  6. «На Тихорецкую состав отправится…» — в фильме (за кадром) поёт Алла Пугачёва; в кадре поёт / «поёт» героиня Барбара Брыльска; бэк-вокал в сцене — актрисы (подруги Нади).

  7. «Мне нравится, что вы больны не мной…» — романс на стих Марии (Марины) Цветаевой; знаменитое исполнение Аллы Пугачёвой (запись из фильма).

  8. Ария для московского гостя (короткая музыкальная вставка).

  9. Последний вальс (инструменталный вальс).

  10. «Я спросил у зеркала…» (песенная миниатюра).

  11. «Я спросил у ясеня» — на слова В. Киршона; исполнение в фильме — Сергей Никитин.

  12. «Не покидай (Не оставляй) любимую» (романс/песня).

Интересные факты:

  • Музыку к фильму написал Микаэл Леонович Таривердиев; многие номера — «романсы» на строки известных поэтов.

  • Песня «Мне нравится, что вы больны не мной…» — романс на стихотворение Марины Цветаевой; в экранизации широко известна запись в исполнении Аллы Пугачёвой.

  • Все мужские партии в песнях из фильма действительно исполнил Сергей Никитин (в т.ч. «Со мною вот что происходит», «Никого не будет в доме», «Я спросил у ясеня» и др.).

  • Песня «На Тихорецкую состав отправится» в фильме прозвучала в исполнении Аллы Пугачёвой (за кадром); в кадре поёт персонаж Барбары Брыльской, а бэк-вокал дают актрисы-подруги (в сцене — Валентина Талызина и Лия Ахеджакова). Эта запись впоследствии стала широко известна.

  • Саундтрек неоднократно переиздавался (виниловые и CD-релизы, цифровые альбомы), в разных версиях встречаются как полные инструментальные темы, так и сокращённые кино-варианты песен.

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
