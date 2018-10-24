«Богемскую рапсодию» и другие песни Queen перепели известные музыканты из 18 стран

В преддверии выхода в мировой прокат фильма «Богемская рапсодия» популярные вокалисты и блогеры со всего света, в том числе и из России, на день собрались в Лондоне на легендарной студии