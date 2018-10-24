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Ани Лорак
Ани Лорак
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Ани Лорак
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Дата рождения
27 сентября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Биография Ани Лорак
Родилась 27 сентября 1978 года. Кицмань, Черновицкая область, СССР (Украина).
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Фильмография Ани Лорак
Жара
мюзикл, комедия
2019, Россия
8.0
Принцесса и дракон
анимация, детский
2018, Россия
6.0
Принцесса-лягушка
анимация, приключения, детский, комедия
2013, США
4.0
Приключения Лотты из Самоделкино
детский, анимация, сказка
2007, Эстония / Латвия
7.0
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