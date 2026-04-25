Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто такой Чарли в сериале «На цепи»?

Кто такой Чарли в сериале «На цепи»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Уточним сразу: «На цепи» (Heel, 2025) — это не сериал, а полнометражный фильм польского режиссёра Яна Комасы со Стивеном Грэмом, Андреа Райзборо и Энсоном Буном.

Чарли (точнее, Чарльз) — это погибший второй сын Криса и Кэтрин, той самой семейной пары, которая похищает и держит на цепи хулигана Томми. Именно потеря Чарльза стала одной из причин, по которой Крис и Кэтрин решились на свой безумный «эксперимент по перевоспитанию».

В доме Томми поселяют в комнату, где раньше, судя по всему, жил именно Чарльз. Это наводит на мысль, что мальчика тоже могли держать на цепи. Крис и Кэтрин тяжело переживают его гибель, и весь их проект с Томми — отчасти попытка «спасти» чужого ребёнка, раз не удалось спасти своего.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

На цепи
На цепи криминал, драма, ужасы, детектив
2025, Польша
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше