Кто такой Чарли в сериале «На цепи»?

Уточним сразу: «На цепи» (Heel, 2025) — это не сериал, а полнометражный фильм польского режиссёра Яна Комасы со Стивеном Грэмом, Андреа Райзборо и Энсоном Буном.

Чарли (точнее, Чарльз) — это погибший второй сын Криса и Кэтрин, той самой семейной пары, которая похищает и держит на цепи хулигана Томми. Именно потеря Чарльза стала одной из причин, по которой Крис и Кэтрин решились на свой безумный «эксперимент по перевоспитанию».

В доме Томми поселяют в комнату, где раньше, судя по всему, жил именно Чарльз. Это наводит на мысль, что мальчика тоже могли держать на цепи. Крис и Кэтрин тяжело переживают его гибель, и весь их проект с Томми — отчасти попытка «спасти» чужого ребёнка, раз не удалось спасти своего.