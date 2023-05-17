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Киноафиша Новости Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2»

Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2»

17 мая 2023 10:02
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2»

Фильм содержит двадцатиминутную экшн-сцену, снятую одним дублем.

Netflix представил трейлер боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2». Главные роли в фильме исполнили Крис Хемсворт («Тор: Любовь и гром»), Голшифте Фарахани («1+1: Голливудская история»), Адам Бесса («Мосул»), Дэниэл Бернхард («Барри») и Тинатин Далакишвили («Необъявленная война»).

В центре сюжета — экс-оперативник спецназа и наемник Тайлер Рейк (Хемсворт). Чудом пережив ранение во время выполнения миссии в Дакке, герой восстанавливает силы и вновь возвращается в строй. Вскоре он берется за новое опасное задание: ему необходимо спасти семью, которая находится в заложниках у могущественного грузинского криминального авторитета. Ради достижения этой цели Тайлеру предстоит столкнуться с целой армией вооруженных боевиков и проникнуть в одну из самых охраняемых тюрем мира.

Недавно Хемсворт поделился в своих социальных сетях информацией о том, что фильм будет содержать продолжительную экшн-сцену, снятую одним планом:

«Сцена продолжительностью в 21 минуту, снятая одним планом… вы не ослышались. Приготовьтесь к захватывающему приключению!».

Режиссером картины выступает Сэм Харгрейв, снявший оригинального «Тайлера Рейка: Операция по спасению» (2020). Ранее он также работал постановщиком трюков при создании е таких лент, как «Мстители: Финал», «Дэдпул 2» и «Отряд самоубийц». Сценарий «Тайлера Рейка 2» написал Джо Руссо, наиболее известный как автор фильмов киновселенной Marvel и боевика «Серый человек».

Премьера «Тайлера Рейка: Операция по спасению 2» состоится на Netflix 16 июня.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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