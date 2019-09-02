Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кушетка в Тунисе
6.3
Киноафиша Фильмы Кушетка в Тунисе
6.3

Кушетка в Тунисе

, 2019
Un divan à Tunis
Франция, Тунис / комедия, драма / 18+
Постер фильма Кушетка в Тунисе
6.3

О фильме

Проведя много лет в Париже, Сельма возвращается в Тунис с мечтой об открытии своей собственной психотерапевтической практики.

В ролях

Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Selma Derwich
Маджд Мастур
Naim
Aïsha Ben Miled
Olfa
Feryel Chammari
Baya
Хайсем Якуби
Raouf
Najoua Zouhair
Nour - la secrétaire du Ministère de la Santé
Жамель Сасси
Fares - l'imam
Ramla Ayari
Tante Amel
Moncef Ajengui
Oncle Mourad
Zied Mekki
Amor - un policier
Режиссер Манель Лабиди
Сценарист Мод Амелин, Манель Лабиди
Композитор Флемминг Нордкрог
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Тунис
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 февраля 2020
Премьера в мире 2 сентября 2019
Дата выхода
12 февраля 2020 Бельгия AL
30 июля 2020 Германия 6
23 июля 2020 Греция Κ-12
11 сентября 2020 Испания
8 октября 2020 Италия
12 февраля 2020 Люксембург 6
12 февраля 2020 Нидерланды 6
14 августа 2020 Польша
5 марта 2020 Португалия M/12
26 февраля 2020 Тунис
7 августа 2020 Финляндия K-7
12 февраля 2020 Франция U
6 марта 2020 Швеция 7
Бюджет €1 990 000
Сборы в мире $3 306 838
Производство Kazak Productions, Arte France Cinéma, Canal+
Другие названия
Un divan à Tunis, Arab Blues, Auf der Couch in Tunis, Terapi i Tunisien, Antidepressivo Árabe, Arabské Blues, Asuntos de diván, Blues 'Aravi, La Psiholog in Tunis, Mit tunesiske eventyr, Sáli í Túnis, Tardes En El Diván, Terapia a la francesa, Terapiaa tunisialaisittain, Tunéziai terápia, Tunus'ta Bir Divan, Um Divã na Tunísia, Un diván en Túnez, Un divano a Tunisi, Všude Dobře, Doma Nevím, Ένα ντιβάνι στην Τυνησία, Арабски блус, Арабська туга, Кушетка в Тунисе

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 марта 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Кушетка в Тунисе

Совсем как женщина
Совсем как женщина драма
2012, США / Франция / Великобритания
5.0
Девушки солнца
Девушки солнца драма
2018, Франция / Бельгия / Грузия / Швейцария
6.0
Романтик
Романтик комедия, драма
2022, Франция
5.0
Небо Ливана
Небо Ливана драма
2020, Франция
6.0
Ундина
Ундина мелодрама
2020, Германия / Франция
6.0
Боже мой!
Боже мой! криминал, драма
2019, Франция
6.0
Ялда - ночь прощения
Ялда - ночь прощения драма
2019, Иран / Франция / Германия / Швейцария / Люксембург / Ливан
6.0
Алиса и мэр
Алиса и мэр драма, комедия
2019, Франция
6.0
Мелодия военный
2017, Франция
6.0
Тинейдж
Тинейдж исторический, документальный
2013, США / Германия
6.0
Метиска
Метиска мелодрама, комедия
1993, Франция / Бельгия
6.0
Брат и сестра
Брат и сестра драма
2022, Франция
5.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше