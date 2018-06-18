«Париж. Город Zомби»: Рецензия Киноафиши

Одиночество среди зомби

Сэм просто хотел забрать свои вещи из квартиры бывшей девушки. Однажды вечером он пришёл к ней в гости и попал на шумную вечеринку. Сэм зашёл в комнату, где лежала коробка с его кассетами, и там же уснул. Проснувшись наутро, он обнаружил, что почти все окружающие превратились в зомби. Все гости либо уже мертвы, либо сами ходят в поисках свежей человечины. И то же самое происходит на улице: немногих выживших пожирают прямо на глазах героя. Забаррикадировавшись в доме, Сэм чувствует себя в безопасности. Но ему предстоит научиться жить в одиночестве и при этом не сойти с ума.

Кадр из фильма «Париж. Город Zомби»

«Париж. Город Zомби» (в оригинале «Ночь пожирает мир») — очередное доказательство того факта, что жанр зомби-апокалипсиса сейчас буквально переживает второе рождение в рамках не самого массового, но очень умного и целостного кино. Вспомнить хотя бы почти артхаусный фильм «Голодные Z», социальный «Третья Волна зомби» или эмоциональный «Бремя». Конечно, русские прокатчики старательно пытаются вставить в локализацию всех заголовков слово «Зомби» или хотя бы букву Z, ставшую символом фильмов о живых мертвецах. Но на самом деле идея зомби-апокалипсиса давно уже переросла жанр трэш-хорроров и охватывает совершенно другие сюжеты.

Кадр из фильма «Париж. Город Zомби»

В «Париж. Город Zомби» не показывают глобального нашествия зомби. Здесь даже нет предыстории, почему это всё произошло. Но быстро становится понятно, что это совершенно неважно. Это история не о том, как восставшие мертвецы терроризируют города. А просто о человеке, чей мир сузился до одного дома. Он не может выйти, ему не с кем общаться, поэтому он даже оставляет одного зомби запертым за решёткой, назначив его своим другом. Герой может только догадываться о том, что происходит за границами его улицы. И теперь он должен научиться выживать. Например, собирая дождевую воду чтобы помыться.

Кадр из фильма «Париж. Город Zомби»

Но фильм не превращается в ликбез по выживанию. Это скорее история одиночества и здравомыслия. По сути этот фильм — театр одного актёра. В центре сюжета только персонаж Андерса Даниелсена Лье. Все остальные будут появляться совсем ненадолго, только чтобы стать дополнением к его истории. И действительно, постепенно возникает вопрос — может ли современный человек долгое время находиться в одном доме в полном одиночестве без средств связи и не сойти при этом с ума? К тому же ещё и шуметь нельзя, ведь зомби реагируют на звук. И наступающий срыв отлично показан в истеричной игре главного героя на барабанах. А потом как отражение идеи безумия в фильме появится ещё один персонаж, история которого заставит вздрогнуть минимум дважды.

Кадр из фильма «Париж. Город Zомби»

Как это ни странно, «Париж. Город Zомби» — один из наиболее правдоподобных фильмов в такой фантастической теме, как зомби-апокалипсис. Чаще всего акцент делают на стремлении к выживанию, глобальной борьбе или наоборот всеобщей гибели. Здесь же показано типичное для среднего человека поведение — сидеть на месте и надеяться на лучшее, не предпринимая никаких опасных действий. И тут, в принципе, неважно, что же произошло у него за окном: нашествие зомби, война или наводнение. Он просто пытается приспособиться жить в новой реальности.

Кадр из фильма «Париж. Город Zомби»

Перед просмотром важно понимать, что это не слэшер и не хоррор в его классическом понимании. Здесь не покажут много действия и динамики. Сами зомби выглядят дёшево, чем-то напоминая стилистику «Ночи живых мертвецов» Тома Савини 1990 года. Но учитывая, что появляются они совсем мало, а массовая сцена вообще буквально одна, это вполне допустимо. А может быть, даже и сделано специально, чтобы подчеркнуть их второстепенную роль. Главное здесь — одинокий простой человек, оказавшийся в трудной ситуации.

Алексей Хромов

В российском прокате с 5 июля 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Париж. Город Zомби»