Камень терпения
– В какой-то стране, раздираемой войной, — возможно, в Афганистане… молодая тридцатилетняя женщина в ветхой комнате осматривает своего пожилого мужа. Он пришел в состояние «овоща» из-за пули, попавшей в шею. Его покинули не только его соратниками из Джихада, но и его братья. В один день женщина решает рассказать своему молчаливому мужу правду об их отношениях и о своих чувствах. Она говорит о своем детстве, перенесенных страданиях, о своих срывах, одиночестве, мечтах, желаниях.. Она говорит вещи, которые никогда не смогла бы сказать раньше, даже несмотря на то, что они женаты уже 10 лет. Таким образом, этот парализованный мужчина бессознательно становится «синг сабур» — магическим камнем, который, согласно персидской мифологии, будучи помещенным перед героиней, ограждает ее от несчастий, страдания, боли и невзгод. В этой надежде, что муж вернется к жизни, женщина борется, чтобы выжить и жить. Она находит убежище в жилище своей тетки-проститутки, — единственной родственницы, которая понимает ее. Героиня ищет спасения от страданий в словах, которые она бесстрашно бросает своему мужу. Однако после недель ухода за ним, она по-настоящему откроет себя в отношениях с молодым солдатом…
