Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Камень терпения - трейлер
Киноафиша Трейлеры Камень терпения. Трейлер

Камень терпения. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 1 августа 2013
Камень терпения – В какой-то стране, раздираемой войной, — возможно, в Афганистане… молодая тридцатилетняя женщина в ветхой комнате осматривает своего пожилого мужа. Он пришел в состояние «овоща» из-за пули, попавшей в шею. Его покинули не только его соратниками из Джихада, но и его братья. В один день женщина решает рассказать своему молчаливому мужу правду об их отношениях и о своих чувствах. Она говорит о своем детстве, перенесенных страданиях, о своих срывах, одиночестве, мечтах, желаниях.. Она говорит вещи, которые никогда не смогла бы сказать раньше, даже несмотря на то, что они женаты уже 10 лет. Таким образом, этот парализованный мужчина бессознательно становится «синг сабур» — магическим камнем, который, согласно персидской мифологии, будучи помещенным перед героиней, ограждает ее от несчастий, страдания, боли и невзгод. В этой надежде, что муж вернется к жизни, женщина борется, чтобы выжить и жить. Она находит убежище в жилище своей тетки-проститутки, — единственной родственницы, которая понимает ее. Героиня ищет спасения от страданий в словах, которые она бесстрашно бросает своему мужу. Однако после недель ухода за ним, она по-настоящему откроет себя в отношениях с молодым солдатом…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Камень терпения
Камень терпения военный, драма, 2012, Афганистан / Франция / Германия / Великобритания
Укради мою мечту - трейлер 01:57
Укради мою мечту  трейлер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Принцесса Мононоке - дублированный трейлер, ре-релиз 01:28
Принцесса Мононоке  дублированный трейлер, ре-релиз
Чумовая пятница 2 - дублированный трейлер 02:11
Чумовая пятница 2  дублированный трейлер
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Призрак в доспехах - дублированный трейлер (студийная банда) 01:41
Призрак в доспехах  дублированный трейлер (студийная банда)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше