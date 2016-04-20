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Беды Софи Беды Софи
Киноафиша Фильмы Беды Софи
Les malheurs de Sophie

Беды Софи, 2016

2016 / Франция
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 20 апреля 2016
Возраст 12+
Режиссер
Кристоф Оноре
Кристоф Оноре
В ролях
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Кэролайн Грант
Энни Мерсье
Мюриэль Робен
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Беды Софи 1 постер
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