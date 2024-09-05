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Постер фильма Легенда о Вильгельме Телле
Постер фильма Легенда о Вильгельме Телле
Постер фильма Легенда о Вильгельме Телле
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 5.7
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Киноафиша Фильмы Легенда о Вильгельме Телле

Легенда о Вильгельме Телле

William Tell 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

История о легендарном стрелке Вильгельме Телле, который защищает свою семью и родину Швейцарию, когда на нее нападает австрийский король.

Легенда о Вильгельме Телле - trailer
Легенда о Вильгельме Телле  trailer
Страна Италия / Швейцария / Великобритания
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 января 2025
Премьера в мире 5 сентября 2024
Дата выхода
20 февраля 2025 Австралия M
9 января 2025 Азербайджан 16+
17 января 2025 Великобритания 15
19 июня 2025 Германия
17 января 2025 Ирландия 15A
4 апреля 2025 Испания
3 апреля 2025 Италия
31 июля 2025 Казахстан 16+
10 января 2025 Латвия 12+
7 марта 2025 Литва N
20 февраля 2025 Нидерланды 16
14 марта 2025 Норвегия 15
30 января 2025 ОАЭ 18TC
14 марта 2025 Румыния
6 февраля 2025 Сербия o.A.
20 марта 2025 Словакия 15
21 февраля 2025 Турция
10 апреля 2025 Украина
14 марта 2025 Финляндия
30 января 2025 Хорватия ab 15 J.
6 февраля 2025 Черногория o.A.
20 марта 2025 Чехия
31 июля 2025 Швейцария 16
14 марта 2025 Швеция 15
Сборы в мире $680 624
Производство Free Turn, Tempo Productions, Beta Cinema
Другие названия
William Tell, Wilhelm Tell, Guillermo Tell, Легенда о Вильгельме Телле, Guglielmo Tell, Γουλιέλμος Τέλλος
Режиссер
Ник Хэмм
Ник Хэмм
В ролях
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Эмили Бичем
Эмили Бичем
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Легенда о Вильгельме Телле - trailer
Легенда о Вильгельме Телле Trailer
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