«Санта и компания»: Рецензия Киноафиши

Рождественский апокалипсис

Санта-Клаус готовится к рождеству, читает письма детей и придумывает, как еще припрячь эльфов. После праздника он мечтает отметить юбилей с супругой Вандой. Но переработавшие эльфы заболевают, и единственный выход – отправиться к людям и найти лекарство для 92 000 маленьких помощников Санты. Подготовив сани и оленей, Санта-Клаус мчится в Австралию на поиски чудо-юдо фрукта - сливы какаду, но сбивается с маршрута и оказывается в Париже. Не зная, как общаться с людьми, ведь он их видел только спящими, Санта быстро попадает в полицию. А используя магию, он лишь привлекает к себе лишнее внимание. Но найдя дружелюбную семью, Клаус узнает, что такое деньги, любовь и что дети не так просты, как могут показаться, когда смотришь на них во сне.

Кадр из фильма «Санта и компания»

Если сказочный северный мир - счастье, радость, ответственность за подарки и сроки их подготовки, то реальный мир - непонимание, нежелание быть ближе и совершенная апатия по отношению к близким. Попадая в нашу суровую и негостеприимную реальность, Санта-Клаус сталкивается с массой проблем, хотя авторы потом вводят в сюжет проблемы и личного характера, что волшебного дедушку, развозящего подарки, легко столкнуть с правильного пути. Ему нужна поддержка, вера и людская любовь и дружба, тогда он готов горы свернуть, но без этого Санта просто немощный старик, у которого и волшебство может пропасть, и олень улететь в неизвестном направлении. Кстати, свита из животных, которая перевозит всем известного волшебника по миру, это чудесные олени, у которых и язык свой есть, и желания.

Кадр из фильма «Санта и компания»

Семья Клауса показана как типичная современная супружеская пара. Где жена не то что пилит мужа, но высказывает ему свои «фи». Как о работе, месте жительства, так и о правах на вождение саней, и про отпуск на юбилей. А целуются они, как эскимосы, носами. Попадая в Париж, Санта знает имена каждого, кто ему попадается на пути, ведь все они присылали ему письма. При этом он говорит только правду и немного перебарщивает с поиском витаминов для гномов. Сцены в тюрьме так вообще напоминают сериал «Однажды ночью», где восточный паренек оказывается за решеткой, пока его адвокат ищет правду, чтобы выпустить его. Так Санта знакомится с семьей адвоката Томаса и его супруги Амели - они, узнав, кто прилетел к ним на крышу, решают потратить свои накопления на правильное дело.

Кадр из фильма «Санта и компания»

Так что пока Клаус разыскивает снега для своих оленей и пытается бороться с общественным мнением, считающим, что все Санты должны одеваться в красный, как в рекламе Coca-Cola, новые друзья волшебника находят на сайте Amazon нужное количество витаминов и заказывают доставку. Но время неумолимо подходит к концу, и у Клауса почти не остается шансов, чтобы осчастливить детей по всему миру. Про любимые звезды, часто используемые в рождественских историях, создатели «Санты и компании» тоже не забыли, а еще умудрились передать привет Стивену Спилбергу в эпизоде с луной и повозкой, где герои мчатся по воздуху точно так же, как когда-то персонажи культового «Инопланетянина».

Кадр из фильма «Санта и компания»

Фильм «Санта и компания» - это европейский взгляд на Рождество и семейные ценности. Чаще всего на эту тему мы видим либо российские, либо американские проекты. Причем фильм сделан с расчетом на мировой прокат, поэтому здесь Санта-Клаус, а не более привычный Пэр Ноэль, саундтрек записан на английском языке, хотя есть и французский рэп, без которого никуда, и небольшая экскурсия по французской столице. Разве можно было бы обойтись без упоминания Собора Парижской Богоматери, Триумфальной арки, «Мулен Руж» или Эйфелевой башни? У авторов очень специфический юмор, зато волшебный и параллельный миры сделаны с большой любовью, как и желание зародить в зрителях праздничное настроение, чтобы, выйдя из зала, они с улыбками отправились за покупками, а вернувшись домой, поцеловали родных и украсили свои квартиры елками с игрушками и подарками.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 14 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Санта и компания»