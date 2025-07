Страна Франция / Германия / Бельгия

Продолжительность 1 час 33 минуты

Год выпуска 2012

Премьера онлайн 27 сентября 2011

Премьера в мире 3 сентября 2011

MPAA PG-13

Бюджет €12 000 000

Сборы в мире $3 265 941

Производство Celluloid Dreams, The Manipulators, uFilm

Другие названия

Poulet aux prunes, Chicken with Plums, Khoreshte Aloo Ba Morgh, Pollo con ciruelas, Azrail'i Beklerken, Den lidenskapelige fiolinisten, Frango com Ameixas, Galinha com Ameixas, Huhn mit Pflaumen, Iubire persana, Kura na slivkách, Kurczak ze śliwkami, Kure na svestkách, Pollastre amb prunes, Pollo alle prugne, Szilvás csirke, Thịt gà mận, Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, Пиле със сливи, Цыпленок с черносливом, チキンとプラム あるバイオリン弾き、最後の夢