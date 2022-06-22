Содержание:

Джим Джармуш – Фильмы

- Джим Джармуш – «Кофе и сигареты»

- Джим Джармуш – «Вне закона»

- «Ночь на Земле» – Джим Джармуш

- Джим Джармуш – «Патерсон»

Джима Джармуш – Личная жизнь

Американский режиссёр Джим Джармуш родился 22 января 1953 года в Акроне, штат Огайо. Он окончил школу в 1971 году, после чего целый год обучался журналистике в Северо-Западном университете в Чикаго. Затем юноша меняет направление и отправляется изучать литературу в Париж. Там он является постоянным гостем Французской синематеки и влюбляется в кинематограф.

Вернувшись в Америку, Джармуш поступает в Колумбийский университет и получает диплом бакалавра английской литературы в 1975-ом. Новообретённая любовь к кино заставляет Джима поступить в киношколу при Нью-Йоркском университете. Там он начинает подрабатывать ассистентом у известного постановщика Николаса Рэя, с которым дружит впредь до смерти последнего в 1979 году.

Джим Джармуш – Фильмы

Первым опытом работы на съёмочной площадке для Джима Джармуша становится лента Николаса Рэя и Вима Вендерса под названием «Молния над водой». Тогда никому ещё не известному режиссёру доверяют съёмки нескольких сцен. Параллельно с этим он начинает снимать свой дебют «Отпуск без конца» всего лишь за 15 тысяч долларов. Картине удаётся выйти в прокат в 1980 году и получить хорошие отзывы критиков.

Второй работой Джима становится картина «Более странно, чем в раю», которая выходит в 1984 году. В это же время он занимается своей дипломной работой – короткометражной лентой «Новый мир», которая получает награду Каннского кинофестиваля за лучший дебют.

Более всего Джим Джармуш известен такими фильмами, как «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Выживут только любовники» и «Патерсон».

Джим Джармуш – «Кофе и сигареты»

В 1986 году Джармуш снимает короткометражную работу «Кофе и сигареты». Вместе с новеллами, снятыми под тем же названием в 1989 и 1993 годах, она становится основой для одноимённого полнометражного проекта в 2003 году. В съёмках приняли участие такие известные актёры, как Стив Бушеми, Билл Мюррей, Роберто Бениньи, Кейт Бланшетт, Стив Куган, а также музыканты и друзья Джармуша – Игги Поп и Том Уэйтс. Фильм имел огромный успех и в настоящее время считается культовым.

Джим Джармуш – «Вне закона»

Ещё одной известной работой Джима Джармуша является картина «Вне закона» 1986 года. В ней рассказывается история о трёх заключённых, оказавшихся в одной камере и решивших сбежать из тюрьмы. В фильме снялись Роберто Бениньи, Джон Лури и Том Уэйтс, а сам он попал в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

«Ночь на Земле» – Джим Джармуш

Джармуш очень любит снимать короткие новеллы и объединять их в полнометражный фильм, связывая одной темой. Помимо «Кофе и сигарет», в его карьере также есть известная лента «Ночь на Земле», в которой рассказываются истории, произошедшие в такси в разных городах – Нью-Йорке, Хельсинки, Риме, Лос-Анджелесе и Париже. В фильме снялись известные актёры, в числе которых Вайнона Райдер, Роберто Бениньи, Джанкарло Эспозито и другие.

Джим Джармуш – «Патерсон»

Фильм «Патерсон» был в 2016 году представлен на Каннском кинофестивале. Главные роли в картине сыграли Адам Драйвер и Гольшифте Фарахани. Картина была отмечена критиками как одна из лучших в году и получила высокие оценки среди зрителей. Фильм является самым поэтичным в карьере Джармуша и рассказывает о водителе автобуса по имени Патерсон, который живёт в городе Патерсон и пишет стихи.

Джима Джармуш – Личная жизнь

Личная жизнь Джима Джармуша долгое время оставалась для многих загадкой, однако известно, что уже долгое время встречается с Сарой Драйвер, которая снялась в нескольких его картинах.