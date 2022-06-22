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Джим Джармуш

Jim Jarmusch
Джим Джармуш
Джим Джармуш Jim Jarmusch
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Дата рождения
22 января 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Джима Джармуша

Содержание:

Джим Джармуш – Фильмы
  - Джим Джармуш – «Кофе и сигареты»
  - Джим Джармуш – «Вне закона»
  - «Ночь на Земле» – Джим Джармуш
  - Джим Джармуш – «Патерсон»
Джима Джармуш – Личная жизнь

Американский режиссёр Джим Джармуш родился 22 января 1953 года в Акроне, штат Огайо. Он окончил школу в 1971 году, после чего целый год обучался журналистике в Северо-Западном университете в Чикаго. Затем юноша меняет направление и отправляется изучать литературу в Париж. Там он является постоянным гостем Французской синематеки и влюбляется в кинематограф.

Вернувшись в Америку, Джармуш поступает в Колумбийский университет и получает диплом бакалавра английской литературы в 1975-ом. Новообретённая любовь к кино заставляет Джима поступить в киношколу при Нью-Йоркском университете. Там он начинает подрабатывать ассистентом у известного постановщика Николаса Рэя, с которым дружит впредь до смерти последнего в 1979 году.

Джим Джармуш – Фильмы

Первым опытом работы на съёмочной площадке для Джима Джармуша становится лента Николаса Рэя и Вима Вендерса под названием «Молния над водой». Тогда никому ещё не известному режиссёру доверяют съёмки нескольких сцен. Параллельно с этим он начинает снимать свой дебют «Отпуск без конца» всего лишь за 15 тысяч долларов. Картине удаётся выйти в прокат в 1980 году и получить хорошие отзывы критиков.

Второй работой Джима становится картина «Более странно, чем в раю», которая выходит в 1984 году. В это же время он занимается своей дипломной работой – короткометражной лентой «Новый мир», которая получает награду Каннского кинофестиваля за лучший дебют.

Более всего Джим Джармуш известен такими фильмами, как «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Выживут только любовники» и «Патерсон».

Джим Джармуш – «Кофе и сигареты»

В 1986 году Джармуш снимает короткометражную работу «Кофе и сигареты». Вместе с новеллами, снятыми под тем же названием в 1989 и 1993 годах, она становится основой для одноимённого полнометражного проекта в 2003 году. В съёмках приняли участие такие известные актёры, как Стив Бушеми, Билл Мюррей, Роберто Бениньи, Кейт Бланшетт, Стив Куган, а также музыканты и друзья Джармуша – Игги Поп и Том Уэйтс. Фильм имел огромный успех и в настоящее время считается культовым.

Джим Джармуш – «Вне закона»

Ещё одной известной работой Джима Джармуша является картина «Вне закона» 1986 года. В ней рассказывается история о трёх заключённых, оказавшихся в одной камере и решивших сбежать из тюрьмы. В фильме снялись Роберто Бениньи, Джон Лури и Том Уэйтс, а сам он попал в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

 «Ночь на Земле» – Джим Джармуш

Джармуш очень любит снимать короткие новеллы и объединять их в полнометражный фильм, связывая одной темой. Помимо «Кофе и сигарет», в его карьере также есть известная лента «Ночь на Земле», в которой рассказываются истории, произошедшие в такси в разных городах – Нью-Йорке, Хельсинки, Риме, Лос-Анджелесе и Париже. В фильме снялись известные актёры, в числе которых Вайнона Райдер, Роберто Бениньи, Джанкарло Эспозито и другие.

Джим Джармуш – «Патерсон»

Фильм «Патерсон» был в 2016 году представлен на Каннском кинофестивале. Главные роли в картине сыграли Адам Драйвер и Гольшифте Фарахани. Картина была отмечена критиками как одна из лучших в году и получила высокие оценки среди зрителей. Фильм является самым поэтичным в карьере Джармуша и рассказывает о водителе автобуса по имени Патерсон, который живёт в городе Патерсон и пишет стихи.

Джима Джармуш – Личная жизнь

Личная жизнь Джима Джармуша долгое время оставалась для многих загадкой, однако известно, что уже долгое время встречается с Сарой Драйвер, которая снялась в нескольких его картинах.

Интересные факты о Джиме Джармуше

- Джим Джармуш поседел в 15 лет, из-за чего подвергся насмешкам в школе.

- Джим Джармуш является музыкантом и членом собственной музыкальной группы SQÜRL, наиболее известной саундтреком к фильму «Выживут только любовники».

- Джим Джармуш курит на протяжении 54 лет.

Фильмография Джима Джармуша
Мёртвые не умирают
Мёртвые не умирают
комедия, ужасы 2019, США
5.0
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
документальный 2018, Германия
6.0
Патерсон
Патерсон
драма 2016, США
7.0
Дядя Говард
Дядя Говард
документальный 2016, Великобритания / США
6.0
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
документальный 2016, США
7.0
Холодный мир Hot Sugar
Холодный мир Hot Sugar
мюзикл, документальный 2015, США / Франция
6.0
Выживут только любовники
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма 2013, США
7.0
Предел контроля
Предел контроля
триллер, драма, криминал 2009, США / Испания / Япония
7.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
В онлайн-кинотеатре KION станут доступны фильмы Джима Джармуша «Более странно, чем в раю», «Мертвец», «Ночь на Земле» и еще три картины.
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22 июня 2022 13:05
Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат культовый фильм Джима Джармуша «Мертвец» В кинотеатрах выйдет новейшая 4К-реставрация картины, созданная под руководством режиссера.
Написать
10 ноября 2021 13:06
Джим Джармуш снял 9-минутный фильм для Saint Laurent с Джулианной Мур, Хлоей Севиньи и Шарлоттой Генсбур Изысканно и чувственно.
Написать
15 апреля 2021 15:43
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