«Девушки солнца»: Рецензия Киноафиши

Плачет девушка с автоматом

До того как привезти на Каннский кинофестиваль ленту «Девушки солнца», французская постановщика Ева Хассон прежде сняла всего один фильм, представленный на кинофестивале в Торонто, который назывался «Современная история любви» и рассказывал о последствиях беспорядочных половых связей подростков. От этого её новая работа о женском батальоне, сражающимся за освобождение своего народа, обещала быть ещё более любопытной ввиду совершенно нового для Хассон направления. Однако картина была освистана каннской публикой и получила самую низкую оценку по версии журнала Screen. Разбираемся в нашей рецензии, почему это случилось.

Кадр из фильма «Девушки солнца»

Военный корреспондент Матильда (Эммануэль Берко) приезжает в Курдистан, чтобы сделать репортаж о женщинах, сражающихся за освобождение своего города от террористов ИГИЛ (запрещённая на территории России организация). Недавно она потеряла мужа, который также работал журналистом и погиб во время взрыва, а сейчас избегает дочери, так как та сильно напоминает ей о потере. В Курдистане она знакомится с новым командиром Бахар (Гольшифте Фарахани), в прошлом юристом, а ныне одной из самых важных женщин в армии, которая собирается вести свой отряд в бой. Судьба привела её сюда после того, как террористы убили её мужа и сестру, но она всё ещё в тайне надеется найти своего пленённого сына в ходе предстоящей операции по освобождению школы, хоть и надежда на это крайне мала.

Кадр из фильма «Девушки солнца»

Казалось бы, вот оно – кино, которое в этом году ждёт триумф, ведь в нём смешались сразу две актуальные темы: равноправие и терроризм. К слову, именно на премьере этого фильма прошёл марш в поддержку женщин кинематографистов, возглавляемый Кейт Бланшетт. В «Девушках солнца» были все компоненты успешного гимна феминизму, включая женщину-режиссёра и известных актрис, одна из которых, Гольшифте Фарахани, была изгнана из своей страны (после откровенных съёмок власти Ирана заявили, что ей здесь больше не рады). Однако одних благих намерений поведать историю о сильных женщинах оказалось мало для того, чтобы провозгласить фильм успешным.

Кадр из фильма «Девушки солнца»

«Девушки солнца» начинают сильно проседать, когда в повествование вплетается длинный флэшбек о том, как Бахар с другими девушками спасалась из плена террористов. Несмотря на то что он удерживает в напряжении, основная сюжетная линия от этого страдает, тем более, что его финал очевиден. Кроме того, картина спекулирует слезоточивыми моментами вместо того, чтобы сконцентрироваться на реализме и показать всю правду жизни в военных условиях. С точки зрения выстраивания эмоционального контакта со зрителем это может сработать, однако отсутствие натуралистичности запросто может его и разорвать.

Кадр из фильма «Девушки солнца»

Чего у картины не отнимешь, так это эффектной визуальной составляющей. Портретные кадры красивых женщин, завораживающие отсветы пиротехники на их лицах, восточные пейзажи – смотреть на это приятно. Но нельзя забывать, что в основе сюжета лежит реальная история, в основе которой убийства, изнасилования, рабство и реки крови, и подавать её словно красивую сказку с финалом, напоминающим праздничную открытку, не совсем уместно. Есть в фильме одна действительно мощная сцена, когда героини провозглашают в песне собственную силу, а затем их голоса прерываются звуками пальбы, но ей весь потенциал и ограничивается. К сожалению, ни прекрасные актрисы, ни филигранность кадров, ни попытки создать саспенс не спасают «Девушек солнца» от огромного количества жанровых клише, которые, возможно, удовлетворили бы американских киноакадемиков, но не привнесли в развитие актуального европейского кинематографа существенного вклада.

Олеся Трошина