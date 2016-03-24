«Друзья»: Рецензия Киноафиши

Свобода, любовь и дружба

Обаяние француза Луи Гарреля уже давно перешагнуло за границы его родной страны и стало предметом обожания дам по всему миру. Но в этот раз перед вами откроется новая ипостась его бесконечного таланта, и актёр перевоплотится в режиссёра. Начало полнометражной ленты «Друзья» было положено ещё коротким метром несколькими годами ранее. В центре сюжета навязчивый и нетерпеливый Клеман, который отчаянно пытается завоевать расположение Моны, работницы привокзальной закусочной. Но каждый день девушка отвечает ему отказом и садится на поезд в одно и то же время, больше всего на свете страшась опоздать куда-то. Тогда герой обращается за помощью к лучшему другу Абелю, который отличается непостоянством в романтических связях. На следующий день он силой вытаскивает Мону из вагона, тем самым принуждая провести вечер в их компании. Но он и не подозревает, что у девушки есть страшная тайна, о которой зрители узнают сразу же, а вот герои откроют её для себя значительно позднее. В последующие сутки трое молодых людей будут предаваться безумию и выяснять отношения. И всё это окутано атмосферой чувственного и завораживающего Парижа.

Кадр из фильма «Друзья»

В первую очередь лейтмотивом тут является дружба, которая просто не может обойтись без проверки на прочность. Чтобы продемонстрировать это, Гаррель вводит третий элемент в отношения двух людей, и с этого момента всё начинает идти наперекосяк. Герои совершенно разные, но при этом прекрасно дополняют друг друга, поэтому хочется верить, что их тандем нерушим и вечен. Нам постоянно напоминают, что спутников по жизни мы выбираем в соответствии со своими недостатками, которые со временем могут вызывать нескрываемое раздражение. Клеман и Абель пребывают в застойном периоде и отказываются пойти на перемены. Но тут в их жизнь беспардонно врывается Мона, которая своим присутствием заставляет героев переосмыслить что-то и произнести вслух то, что было сокрыто глубоко внутри. Сам Гаррель в интервью отмечал, что это история о взрослении, когда два человека, которые делили одну жизнь на двоих, достигают финального этапа и переходят на новый уровень, где происходит замена ценностей. Он также отлично демонстрирует, как люди по-разному проявляют свои чувства. Кого-то они поглощают настолько, что навязчивое желание быть с кем-то затмевает собой всё остальное. А кто-то прячет свои симпатии от посторонних и демонстрирует только тогда, когда того требуют обстоятельства.

Кадр из фильма «Друзья»

Это поразительное кино с самым простым сюжетом, в котором ставка сделана на ярких персонажей. Режиссёр на протяжении всего фильма играет с их характерами, с каждым новым эпизодом наделяя героев противоречиями, что так прекрасно отражает человеческое непостоянство. Он просто не оставляет шанса выразить симпатию кому-то одному, показывая несовершенство нашей природы. Недостатки, свойственные каждому, обязательно проявляются и в дружеских отношениях. Можно сотни раз доказывать, что ты прекрасный друг, но всё равно при этом совершать ошибки. И если после каждого такого промаха мы бы прекращали общение, то одиночество стало неминуемым. Гаррель не позволяет судить о своих героях по первому впечатлению и постоянно меняет отношение к ним, как это бывает и в реальной жизни. Он перекладывает ответственность за каждое необдуманное высказывание и за все опрометчивые поступки на непредсказуемость эмоций. И всё это достигается путём лёгкой и ироничной манеры повествования.

Кадр из фильма «Друзья»

В картине «Друзья» исследуются также человеческая свобода и ограничения, которые накладываются обществом и нами самими. В тот момент, когда Абель вырывает Мону из поезда, он также освобождает её из той нескончаемой рутины, с которой она уже давно смирилась. Заново открыв для себя мир, полный истинных и настоящих моментов, девушка позволяет им взять над собой власть, отдаётся в их объятия и вкушает истинную свободу. Это замечательно проявляется в танце Моны, который уже смело можно относить к одной из самых завораживающих сцен в истории. После всех пережитых за сутки событий она обретает уверенность в том, что в следующий раз, когда перед ней откроется такая свобода, она будет смотреть на неё иначе.

Кадр из фильма «Друзья»

Однако же в достижении совершенства режиссёрскому дебюту Луи Гарреля чего-то не хватило. Возможно, дело в том, что зрителям есть с чем сравнивать, ведь за последние годы было снято немало потрясающих картин с примесью любовных треугольников, в том числе и французских, в том числе несколько с самим Гаррелем. Но яркие персонажи, так бесподобно отыгранные троицей актёров, помимо постановщика включающей в себя Голшифте Фарахани и Венсана Макена, несомненно, являются ядром картины. И если вы в восторге от всего истинно французского, то вы можете лично убедиться, что фильм снят по всем параметрам. Это настоящее кино, исследующее глубинную суть человека, весь сложный спектр его чувств и эмоций, которое подаётся в качестве лёгкого и красивого десерта. Вы вроде бы его уже пробовали, но отказаться никак не можете, потому что уверены в его вкусовых достоинствах.

Луи Гаррель и Венсан Макен, исполнители главных ролей фильма «Друзья»

В прокате с 24 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Друзья»

Трошина Олеся