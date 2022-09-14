«Брат и сестра»: Рецензия Киноафиши

С новым фильмом Арно Деплешена все сложно. Как и с отношениями внутри дисфункциональной семьи, историю которой режиссер показывает. И если вы думаете, что это у Кардашьян кипят страсти, посмотрите «Брат и сестра». Вот где разыгрывается истинная древнегреческая трагедия. А Марион Котийяр в очередной раз доказывает, что она не боится никаких ролей. И что сложные дизайнерские наряды ей не нужны, чтобы удерживать внимание зрителя. Достаточно только взгляда.

По сюжету, Элис и Луи – брат и сестра – уже много лет не разговаривают друг с другом. Но ладно бы они просто не разговаривали. При упоминании только одного имени друг друга они впадают в истерику, как будто им наступили на свежую мозоль. И, видимо, чтобы они уже наконец разобрались в причинах взаимной нетерпимости, нужно, чтобы гром грянул среди ясного неба. Что, в общем-то, и происходит: в трагической, двухактной, как пьеса, аварии пострадали их родители. И столкновение брата и сестры в больнице, откуда уже грозят смертным одром, неизбежно.

В этом фильме все происходит на повышенных драматических тонах. Нет, совсем не обязательно кричать на людей, хотя такие эпизоды тоже будут. Но так заламывать руки, падать в обмороки, хвататься за перо и в целом страдать можно как будто только в театре. Специально, чтобы увидели и дальние ряды. И – о чудо! – Элис и есть театральная актриса. Гениальная, востребованная, с персональной обожательницей в кармане. А ее страдание от ненависти к родному брату – это и ее топливо, и главная роль, ведь ее она продумывает сама, без посторонних режиссеров. Но не будем обелять персонажа Мельвиля Пупо. Его самолюбование столь же велико, как самолюбование его киносестры. Ведь даже на похоронах своего сына, с которых начинается кино, он находит лазейку для красивой ненависти, которая позже ляжет в основу его книги. Луи – обласканный всеми писатель. И ему тоже нужны сильные эмоции для творчества. Так почему бы их не найти здесь и сейчас, в странном, надуманном (о чем говорит весь фильм) конфликте с родной сестрой.

Брат и сестра

Творческие профессии как будто помогают Деплешену оправдывать чрезмерно, ненатуралистично возвышенный тон этой маленькой трагедии. А этот тон, в свою очередь, как кривое зеркало, выпячивает наш типичный и такой обострившийся сегодня человеческий эгоцентризм. Ненавистное слово «скрепы» внезапно заиграло новыми, вполне понятными красками для тех, кто искренне не понимает тренда на зацикленность на себе. Любить себя больше семьи? Любить свою ненависть к сестре больше желания попрощаться с родителями? Любить себя в трагическом образе до отравления? У Деплешена не получается показать уродливость такого мышления, слишком изысканен он сам, но показать его абсурдность – да. «Брат и сестра» – это фильм-раздражитель. Причины нетерпимости ближайших родственников будут проговорены. И не останется места какому-то модному твисту в стиле Ланнистеров. Брат и сестра обязательно поговорят причины своей ненависти, глядя прямиком в камеру. Но в этой кинотеатральной постановке гораздо важнее, как они эту ненависть проживают, как упиваются ею и своим страданием, отрицая, в общем-то, все обыденное вокруг. И это раздражает. Кто им дал право объявлять себя не такими, как мы?

Брат и сестра

Это эмоционально сложное кино, которое лучше смотреть без пауз, иначе есть риск к нему не вернуться. Оно настолько утрированно в своей яркости, настолько зациклено на бессмысленной по своей сути войне главных героев, что наша собственная жизнь оказывается в сравнении с этим сюжетом какой-то слишком простой. И в финале вроде как наступает облегчение: так, может, и хорошо, что мы все, кто пришли в кинозал, проще этих замороченных персонажей. Что наши эмоции не переливаются через край настолько, чтобы сказать своим близким «Я тебя ненавижу» без тени иронии.

Деплешен снимает красивое, по-французски изящное, доказательство от обратного. Посмотрите, как не надо эмоционально проживать свою жизнь. И только одно «но» не дает покоя мне как рецензенту: ведь это кино придут смотреть люди, которые очень хотят, чтобы их не сочли слишком простыми. А значит, доказательство от обратного может сработать в обратную сторону.