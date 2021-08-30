«Дело»: Рецензия Киноафиши

Новая картина Алексея Германа-мл. могла не выйти на экраны (или выйти значительно позднее), не окажись мы все заложниками пандемии. Режиссер работал совсем над другим проектом, более масштабным и дорогим «Воздухом», но из-за закрытия границ съемки пришлось приостановить. Тогда Герман занялся фильмом, снять который можно было в условиях локдауна, ведь главной декорацией является квартира главного героя.

Давид Гурамович – профессор, специализирующийся в литературе Серебряного века, – оказался под домашним арестом по делу о растрате денег на научную конференцию. Все началось с того, что герой написал в Facebook пост про мэра своего города, которого обвинил в коррупции. Пока все окружение Давида советует ему отступить и сдаться, мужчина до последнего борется за свою свободу и справедливость.

Дело

Кино не раз доказывало, что не может быть вне политики. Как и любое другое искусство, оно не способно существовать в отдельном пузыре, отстраняясь от существующей реальности. Работа Германа-мл. чем-то напоминает небольшой митинг провинциального города: он обязательно обратит на себя внимание своей провокационностью, но кто-то пройдет мимо, шмыгнув носом, кто-то будет уверен, что все это бессмысленная затея, а кто-то проявит сочувствие и присоединится. Режиссер явно понимал, что этот фильм рискует остаться где-нибудь на задворках: чиновников он разозлит, а оппозиционно настроенная аудитория может быть недовольна образом персонажа. Давид – страдалец и мученик, практически герой своего времени, но Герман-мл. отказывается его идеализировать. Понемногу раскрывая личность филолога, режиссер показывает нам до ужаса упрямого и эгоистичного человека со своими ошибками. Впрочем, характер и прошлое Давида не столь важны, как его борьба с государственной машиной. Словно вышедший из произведения Кафки, мужчина сталкивается с абсурдом и жестокостью, постепенно теряя любую надежду на светлое будущее.

Будучи относительно низкобюджетным проектом, «Дело» – абсолютно камерная история, действие которой разворачивается в светлых комнатах Давида и в пустынном дворе, где он встречается со своими преданными студентами, выслушивает нелестные слова в свой адрес от окружающих и гуляет с собакой своей матери. Где-то на фоне проходят судебные процессы, которых мы не увидим, а часть героев, о которых так или иначе идет речь, остается за кадром. Война, которую ведет Гурамович, казалось бы, должна разворачиваться не в уединенном месте, развивающем клаустрофобию у зрителей, а в залах суда, в коридорах университета и на улицах города. Но в этом и есть свой шарм высказывания Германа-мл. Главная битва здесь происходит внутри самого человека. Находясь постоянно где-то между – между независимостью и тюрьмой, между уважаемым преподавателем и безработным безумцем, – Давид постоянно размышляет, правильно ли он поступает или все же разумнее было бы опустить руки и прогнуться под систему. Его терзания закономерно перекликаются с советской интеллигенцией. Цитируя Мандельштама, профессор оказывается к нему ближе, чем хотелось бы, а изящный профиль Ахматовой на стене напоминает о многочисленных «врагах народа» прошлой эпохи.

Дело

Российское кино не раз оказывалось объектом претензий за его так называемую чернуху и беспросветный мрак. Трагедия русского человека едва ли не ключевая тема современной отечественной кинематографии. Так уж сложилось, что, если русская литература чаще всего обличает внутреннюю тяжесть и экзистенциальные переживания народа, то российское кино последних десятилетий не может обойти стороной, пожалуй, главную общенациональную беду – отчаяние и потерю веры в перемены. Герои Германа-мл. такие же – глубоко несчастные, запертые в свои персональные клетки, жаждущие понимания толпы и прощения близких.

«Дело», которое является картиной про наш с вами мир, тем не менее сложно назвать кино для всех. Новая работа одного из известнейших режиссеров России понравится в первую очередь поклонникам фильмов с политической подоплекой и любителям маленьких лент, оказавшихся в прокате прямиком с фестивалей.