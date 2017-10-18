«Праздничный переполох»: Рецензия Киноафиши

Свадьба не по плану

Макс (Жан-Пьер Бакри) далеко не юноша, усталость и пресыщенность жизнью дают о себе знать. Он занимается организацией торжеств и в один «прекрасный» момент срывается – молодая пара, пытающаяся хоть как-то сэкономить при организации свадьбы, вынуждена выслушивать его саркастические выпады, а за словом он явно в карман не лезет. После такого начала рабочего дня Макс едет в старинный дворец, где запланировано празднование свадьбы обеспеченного и чрезвычайно придирчивого клиента. Фантазия у Пьера (Бенжамин Лаверн) бьет ключом, и от других он ждет точного выполнения всех своих требований. Не дождется.

Кадр из фильма «Праздничный переполох»

Режиссеры «Праздничного переполоха» Эрик Толедано и Оливье Накаш несут ответственность и за «1+1» с Омаром Си и Франсуа Клюзе – жизнеутверждающий фильм о дружбе белого богача, парализованного от шеи и ниже, и сенегальца, недавно вышедшего из тюрьмы. Пока «1+1» переживает время ремейков, режиссерский тандем снимает комедию, которая под прикрытием свадебного торжества аккуратно и ненавязчиво затрагивает проблему социального неравенства. Несмотря на то, что все герои в фильме весьма запоминающиеся, режиссеры занимают одну ступеньку выше простого разглядывания личных проблем персонажей. Они пытаются передать ритм праздника, суету происходящего, и каждый из его участников лишь часть действа, за которым следят Накаш и Толедано.

Кадр из фильма «Праздничный переполох»

«Праздничный переполох», преисполненный остротами и меткими шутками, предстает в качестве полотна, где каждая деталь может рассматриваться как символ. Мероприятие, закрепляющее в глазах родственников семейный союз, и так собирает людей разных профессий и национальностей под одной крышей, но Толедано и Накаш не останавливаются на этом. Грань между гостями и сотрудниками Макса, вынужденными работать без официального оформления, на какое-то время стирается.

Кадр из фильма «Праздничный переполох»

Иначе говоря, расстояние между представителями различных слоев общества в «Праздничном переполохе» изменчиво. И режиссерский дуэт не пытается его перманентно сокращать. Границы между классами в их уморительной комедии не только сжимаются, подчас они делаются более заметными. Официантов принуждают облачиться в нелепые костюмы слуг с грязными тяжелыми париками. Пусть за такой наряд прилично доплачивают, да ведь другой альтернативы у них и нет: не хочешь работать в пыльном парике – иди домой. Эта «рабочая» форма унижает сотрудников Макса, но их бунт комичен, и в глазах зрителя он особого сострадания не вызывает – многим приходится выполнять поручения значительно сложнее за гораздо меньшие деньги в более тяжелых условиях.

Кадр из фильма «Праздничный переполох»

В этом плане одежда официантов в «Праздничном переполохе» несет двойную смысловую нагрузку – ропот обслуживающего персонала может восприниматься как каприз людей, изнеженных и требующих повышенного внимания к своей персоне, стремящихся переписать заранее известные правила игры, на которые они пошли ради собственной выгоды. И в то же время - это маркер беспомощности и унижения, с которыми порой вынужденно смиряются, чтобы заработать на жизнь. Сюрприз же от жениха для гостей праздничного вечера, который так долго хранился в тайне, и его последствия символизируют болезненную зависимость верхушки общества от тех, кто не может себе позволить пышное торжество.

Кадр из фильма «Праздничный переполох»

Толедано и Накаш не скатываются в броскую и тошнотворную в своей нарочитости отповедь несправедливости мира. Вместо этого они подбирают емкие и запоминающиеся образы, позволяющие вдоволь посмеяться над забавными ситуациями (местами, правда, предсказуемыми), и в них конденсируется своеобразная эквилибристика в отношениях между людьми с разительно различающимися счетами на банковских картах.

Елена Громова

В российском прокате с 1 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Праздничный переполох»