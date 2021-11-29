«День мертвых»: Рецензия Киноафиши

Тридцатипятилетний Леша (Александр Паль) отправляется в компании своей мамы (Агриппина Стеклова) в путешествие по загробному миру своих предков. За день – дело происходит на Радоницу, день поминовения усопших – они должны посетить пять кладбищ, чтобы забыть былые обиды, коих в семье накопилось немало, и примириться с настоящим.

Вообще, тема родовой памяти и обращения к прошлому кажется сквозной в фильме. Важной частью повествования являются сны. В них Леша возвращается в тот день, когда погиб его родной брат Сережа – это случилось примерно за год до описываемых событий. А его маме каждую ночь являются покойные родственники – дедушка, отец, мать, муж – будто застывшие в трансе, они не произносят ни слова.

Для разделения двух пространств – реального и сновидческого – режиссер фильма Виктор Рыжаков вводит изменение цвета кадра. Подобный прием с некоторыми нюансами использовал, например, Тарковский в «Жертвоприношении». Обесцвеченный, почти «сепийный» кадр обозначает в основном территорию снов, но не только. Иногда он появляется и в повседневных сценах, слегка смешивая восприятие.

День мертвых

То же, к слову, относится и к общему ощущению от визуального решения фильма. Камера в большинстве уличных сцен – то ли на стедикаме, то ли на «изириге» – активно кружит вокруг персонажей или преследует по пятам (как в начальной сцене), так или иначе обозначая свое присутствие в кадре. Это словно бы «выбрасывает» из истории, в повествование которой каждый раз приходится возвращаться, чему способствуют хорошо прописанные, живые диалоги сценариста Алексея Еньшина – его пьеса стала литературной основой картины.

Несмотря на принадлежность к жанру роуд-муви, фильм «получается» и лучше всего работает, когда сжимается до камерных размеров театральной постановки. Для Рыжакова – художественного руководителя «Современника» и опытного театрального режиссера – «День мертвых» стал дебютом в кино, и, несмотря на некоторые визуальные шероховатости (статичные сцены в машине смотрятся отлично), успех фильма обеспечивает именно его работа с актерами – замечательными Александром Палем и Агриппиной Стекловой.

День мертвых

Еньшин аккуратно вводит истории, живущие в их семье – прадеда, который «стучал» в годы репрессий, деда, который в приступах пьяного бреда пытался убить жену и детей – в историю страны, впрочем, не заостряя на этих темах внимание. Фокус с общего всегда переводится на частное. Это особенно заметно в отношении темы гомосексуализма, которая тоже звучит в фильме (раскрыть подробности в этом случае – значит испортить впечатление от истории).

Десятки раз поругавшись в дороге и примерно столько же раз помирившись, главные герои в итоге обретут главное: Леша – маму, а та – сына. «День мертвых» – история простая, любой контекст в ней рано или поздно превращается в слово. Однако в этой бесхитростной, но живой подаче кроется главная сила фильма, который, вероятно, придется по вкусу зрителям, не боящимся подобных сердечных (без всякой иронии) драм.