День мертвых, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «День мертвых»
«День мертвых» — один из самых необычных отечественных релизов за 2021 год. Несмотря на то, что в постановке участвуют лишь два актера, повествование держит в напряжении с первого до последнего кадра.
Очередная выдающаяся работа Александра Паля, за последние пять лет ставшего одним из главных актеров российского кино. За его плечами – участие в таких авторских картинах, как «Глубже!» и «Верность», а также блокбастеры «Никто», «Хардкор» и «Горько!».
Отличный вариант для тех, кто любит российский артхаус.
«День мертвых» — дебют в кино известного театрального режиссера-постановщика Виктора Рыжакова. На данный момент он является худруком московского театра «Современник».
Кинокартина названа в честь одноименного праздника, популярного в странах Латинской Америки.
В основу сюжета легла пьеса драматурга Алексея Еньшина.
Фильм Виктора Рыжакова открыл фестиваль «Кинотавр» 2021 года.
В родительскую субботу — день памяти предков — мать и сын отправляются в путешествие на старом седане. Путь неблизкий: за день им нужно успеть навестить пять кладбищ, разбросанных по области. С самого начала все идет не по плану.