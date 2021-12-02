Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День мертвых День мертвых
Киноафиша Фильмы День мертвых

День мертвых, 2021

2021 / Россия
мало голосов Оцените
3 голоса
Написать отзыв
Драма с Александром Палем о непростых отношениях матери и сына
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 5
Не пойду 4
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Почему стоит посмотреть фильм «День мертвых»

«День мертвых» — один из самых необычных отечественных релизов за 2021 год. Несмотря на то, что в постановке участвуют лишь два актера, повествование держит в напряжении с первого до последнего кадра.

Очередная выдающаяся работа Александра Паля, за последние пять лет ставшего одним из главных актеров российского кино. За его плечами – участие в таких авторских картинах, как «Глубже!» и «Верность», а также блокбастеры «Никто», «Хардкор» и «Горько!».

Отличный вариант для тех, кто любит российский артхаус.

«День мертвых» — дебют в кино известного театрального режиссера-постановщика Виктора Рыжакова. На данный момент он является худруком московского театра «Современник».

Кинокартина названа в честь одноименного праздника, популярного в странах Латинской Америки.

В основу сюжета легла пьеса драматурга Алексея Еньшина.

Фильм Виктора Рыжакова открыл фестиваль «Кинотавр» 2021 года.

В родительскую субботу — день памяти предков — мать и сын отправляются в путешествие на старом седане. Путь неблизкий: за день им нужно успеть навестить пять кладбищ, разбросанных по области. С самого начала все идет не по плану.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Виктор Рыжаков
Виктор Рыжаков
В ролях
Александр Паль
Александр Паль
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День мертвых 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

День мертвых смотреть онлайн

День мертвых
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тридцатипятилетний Леша (Александр Паль) отправляется в компании своей мамы (Агриппина Стеклова) в путешествие по загробному миру своих предков. За день – дело происходит на Радоницу, день поминовения усопших – они должны посетить пять кладбищ, чтобы забыть былые обиды, коих в семье накопилось немало, и примириться с настоящим. Вообще, тема родовой памяти и обращения к прошлому кажется  сквозной в фильме. Важной частью повествования являются сны. В них Леша возвращается…
Читать
Пока нет отзывов Написать
3 голоса
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
32 – это даже солидно: первый и второй день «Кинотавра 2021» С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Мы ведем дневник с места события и делимся впечатлениями от творческих работ отечественного кинопроизводства.  
Написать
20 сентября 2021 12:52
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Приложение киноафиши