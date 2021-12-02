День мертвых, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «День мертвых»

«День мертвых» — один из самых необычных отечественных релизов за 2021 год. Несмотря на то, что в постановке участвуют лишь два актера, повествование держит в напряжении с первого до последнего кадра.

Очередная выдающаяся работа Александра Паля, за последние пять лет ставшего одним из главных актеров российского кино. За его плечами – участие в таких авторских картинах, как «Глубже!» и «Верность», а также блокбастеры «Никто», «Хардкор» и «Горько!».

Отличный вариант для тех, кто любит российский артхаус.