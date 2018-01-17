8 кинометров о счастье и свободе, 2017

Программа фестиваля включает небанальные истории из России, Франции, Канады, Германии и Испании, с легкостью и юмором рассказывающие о вечном стремлении к счастью и свободе.

Но бываем ли мы по-настоящему свободными? Наши самые заветные желания могут превращаться в кошмарные наваждения и заставлять делать абсурдные вещи. Нас пленяет мейнстрим, мода и современные труднодостижимые стандарты красоты. Живую реальность мы легко меняем на социальные сети, а свои жизни выстраиваем с помощью мобильных приложений. И герои фильмов программы достигают предела в своих зависимостях. Смогут ли они вырваться за их рамки?