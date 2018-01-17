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8 кинометров о счастье и свободе 8 кинометров о счастье и свободе
Киноафиша Фильмы 8 кинометров о счастье и свободе

8 кинометров о счастье и свободе, 2017

2017 / Испания / Россия / Канада / Франция / Германия
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О фильме

Программа фестиваля включает небанальные истории из России, Франции, Канады, Германии и Испании, с легкостью и юмором рассказывающие о вечном стремлении к счастью и свободе.

Но бываем ли мы по-настоящему свободными? Наши самые заветные желания могут превращаться в кошмарные наваждения и заставлять делать абсурдные вещи. Нас пленяет мейнстрим, мода и современные труднодостижимые стандарты красоты. Живую реальность мы легко меняем на социальные сети, а свои жизни выстраиваем с помощью мобильных приложений. И герои фильмов программы достигают предела в своих зависимостях. Смогут ли они вырваться за их рамки?

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Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
В ролях
Александр Паль
Александр Паль
Александр Яценко
Александр Яценко
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 8 кинометров о счастье и свободе 1 постер
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