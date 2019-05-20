«Толя Робот» — это социальная комедийная драма, в центре сюжета которой молодой парень Анатолий Воробьев. Он живет в маленьком городке Электроугли и уже два года как потерял обе руки и ноги. Когда ему предоставляют бесплатные бионические протезы конечностей, он ставит перед собой две большие цели: стать управляющим дома, в котором проживает, и добиться девушки своей мечты — Маши. На пути к их реализации он не раз доказывает, что к инвалидности не стоит относиться как к приговору. Что она может быть как житейская трудность, а главный герой даже сравнивает ее с ипотекой, браком и гриппом.