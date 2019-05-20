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Постер к сериалу Толя Робот
Постер к сериалу Толя Робот
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Киноафиша Сериалы Толя Робот
Толя Робот (2019 - 2019) Толя Робот 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Толя Робот» — это социальная комедийная драма, в центре сюжета которой молодой парень Анатолий Воробьев. Он живет в маленьком городке Электроугли и уже два года как потерял обе руки и ноги. Когда ему предоставляют бесплатные бионические протезы конечностей, он ставит перед собой две большие цели: стать управляющим дома, в котором проживает, и добиться девушки своей мечты — Маши. На пути к их реализации он не раз доказывает, что к инвалидности не стоит относиться как к приговору. Что она может быть как житейская трудность, а главный герой даже сравнивает ее с ипотекой, браком и гриппом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Александр Паль
Александр Паль
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Михаил Орлов
Михаил Орлов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Толя Робот - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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