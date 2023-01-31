«При чем тут любовь?»: Рецензия Киноафиши

Зои и Казим дружат с детства и стараются всегда друг друга поддерживать. Однако взгляды на отношения и брак у них совершенно разные. Если Зои встречается с разными парнями в поисках «того самого», то Каз верит в брак по договоренности, на котором настояли его родители. Герой должен жениться на незнакомой девушке, которая понравилась его семье. Зои решает снять свой новый документальный фильм о том, как устроен брак по договоренности, и разобраться, есть ли в нем место любви.

Романтическую комедию «При чем тут любовь?» снял индийский режиссер Шекхар Капур («Елизавета», «Золотой век» с Кейт Бланшетт). За сценарий отвечала Джемайма Голдсмит. Главные роли в новой картине Капура, представленной на Международном кинофестивале в Торонто, сыграли Лили Джеймс («Пэм и Томми», «Малыш на драйве», «Золушка») и Шазад Латиф («Певица на всю голову»).

«При чем тут любовь?» начинается как бодрая и позитивная история об успешной девушке-режиссере Зои (Лили Джеймс), которая приступает к съемкам своей очередной документалки, на этот раз рассказывающей о браках по договоренности, распространенных среди пакистанских семей – ее друг детства Каз тоже собирается жениться таким же образом. Зритель зря будет ждать от фильма адекватного взгляда на эту тему, ставящего под сомнение опасное представление о семейной жизни «стерпится – слюбится». «При чем тут любовь?» – абсолютно предсказуемо развевающееся нескладное кино, построенное на стереотипах о мусульманах и высмеивании различий между западной и пакистанской культурами, и такой юмор в 2023 году кажется не просто неуместным, а глупым и недопустимым.

Создатели фильма подтрунивают над требованиями родителей Каза к будущей жене (конечно же, мнение сына их мало интересует). На встрече со специалистом по договорным бракам, который помогает выбрать достойную невесту (да, это тоже звучит дико) мать героя выкладывает все свои основные запросы к женщине, которая будет идеальной парой ее сыну, и среди них, внимание, не только скромность, соблюдение традиций, внимательность к супругу и забота о нем, которые, конечно же, для западного мира являются чисто патриархальными, но и оттенок кожи, длина волос, рост и каста. При этом от жениха при заполнении анкеты даже не просят рассказать о своих достоинствах и том, что он может предложить. Во время этой ужасной сцены, заставляющей краснеть за того, кто ее написал, создается ощущение, что Каз и его родители ищут породистого скакуна, а не девушку, с которой герой, возможно, свяжет свою жизнь.

При чем тут любовь?

Шутить подобным образом можно было, наверное, в комедиях 2005 года, когда зритель еще не мог отличить адекватный юмор от сексизма, хотя женщины уже тогда чувствовали себя неуютно на «остротах» по поводу их внешности. Но добавлять такие отталкивающие моменты в якобы прогрессивный ромком, в котором Лили Джеймс доказывает, какая она самодостаточная и независимая (хотя позже это окажется очередной поучительной патриархальной историей в духе «у тебя просто мужика нормального не было»), – максимально странно и неуместно. Ироничные высказывания коллег-мужчин Зои о том, что если фильм снимает женщина, это сделает его успешнее, учитывая, что в этом году на «Оскаре» номинанток в категории «Лучший режиссер» вообще не было, выглядят как-то странно. Юмор в «При чем тут любовь?» вообще не блещет уважением к людям и толерантностью – герои спокойно шутят и о суициде, и о стокгольмском синдроме у женщин, и о тикающих часиках, и об оттенках кожи. Да, в наши дни.

При чем тут любовь?

Персонажи комедии «При чем тут любовь?» прописаны из рук вон плохо и выглядят максимально карикатурно и неправдоподобно, как будто они не люди, а набор стереотипов. Главная героиня Зои снимает документальные фильмы, она успешна и востребована, любит свою работу и заверяет свою мать (Эмма Томпсон), что не создана для брака и спокойно проживет одна, потому что ей так комфортнее. Но позиция девушки оказывается то ли стебом режиссера над женщинами, которые не хотят отношений, то ли просто непродуманным сюжетным ходом и безуспешной и поверхностной попыткой придать фильму прогрессивности, ведь создатели «При чем тут любовь?» слышали, что сейчас так «модно».

Все стремление Зои к независимости и самодостаточности оказывается блефом в тот момент, когда она пытается заглушить свое внутреннее одиночество, постоянно меняя партнеров в поисках «принца» – в фильме эти сцены с отсылками к классическим сказкам получились крайне неудачными, а сам финальный, предсказуемый уже по афише, выбор героини, наконец делающий ее счастливой, – даже каким-то навязчиво-поучительным. Так что расслабиться на фильме и насладиться зарождающимися романтическими отношениями у вас точно не выйдет.

При чем тут любовь?

Пакистанец Казим, работающий врачом и проживающий в Лондоне по соседству с Зои ее друг детства, – очень спорный персонаж. Несмотря на то что все герои фильма считают его суперсовременным и прогрессивным, он все обсуждает с родителями и перекладывает на них ответственность за свое будущее. Каз, например, никак не мотивирует свое желание жениться по договоренности, да и оно даже не связано с его личными взглядами на брак по расчету – герой делает это просто потому, что так «хочет быть хорошим сыном» (отличный выбор для тридцатилетнего мужчины, не так ли?), и жену выбирает ту, которая будет нравиться его семье, а не ему лично. Такое впечатление, что сам Каз – это робот, который просто выполняет команды, поэтому это полностью отталкивающий, не вызывающий ничего, кроме постоянно недоумения, персонаж. Отсутствие у него эмпатии и хоть какого-то внимания к другим людям проявляется во время первого разговора по Zoom с его будущей женой Маймуной. Каз не замечает, что девушка выглядит растерянной, грустной и тревожной – кажется, что семья насильно вынуждает ее выйти замуж, но героя это не волнует, она для него просто предмет договора. Когда же Казим перед свадьбой узнает, что Маймуна очень раскрепощенная и современная, курит, пьет и умеет веселиться (хоть одна героиня разрушает стереотипы), он не отказывается жениться, хотя изначально Каз и родители хотели, чтобы жена была «скромной». Что это, если не отсутствие логики в фильме?

При чем тут любовь?

Что касается химии между героями Лили Джеймс и Шазада Латифы – ее просто нет. Назвать то, что происходит между ними, любовью тоже нельзя. Зои и Каз знакомы с детства, у них был первый поцелуй, и они доверяют друг другу и делятся самым сокровенным, но на этом все. Отношение Казима к героине Лили Джеймс чисто приятельское и все время вызывающее вопросы. Например, он осуждает Зои за то, что она встречается с разными парнями, а не хочет выйти замуж за кого-то одного, и говорит, что ей «падать ниже некуда». Несмотря на все доверие Зои к Казу, их дружба абьюзивная и токсичная, и между ними не может быть никакой романтики, как бы сильно зрителя ни пытались заверить в обратном.

При чем тут любовь?

Если мама Зои, героиня Эммы Томпсон, сначала еще подавала надежды как интересный персонаж, то они тоже разбиваются вдребезги в первые двадцать минут фильма, когда уверенная в себе и ценящая свою свободу женщина начинает осуждать свою дочь за то, что она все еще не вышла замуж за хорошего парня и поэтому какая-то неполноценная. Вообще, то, что мать постоянно выбирает подходящих по ее мнению женихов для героини Лили Джеймс, выглядит чересчур карикатурно и тоже кажется устаревшей «жизненной» ситуацией для шуток, как в целом и весь этот непродуманный, являющийся пережитком прошлого фильм.

При чем тут любовь?

Единственный позитивный момент фильма – яркая, веселая и запоминающаяся поездка на свадьбу Каза и Маймуны в Пакистан, но даже она не способна исправить все огрехи этого просто не сложившегося в единый пазл фильма. Комедия «При чем тут любовь?» – до невозможного примитивное и несмешное кино, паразитирующее на давно утратившем свою актуальность юморе о разнице культур, а точнее, на стереотипах, которые сейчас уже просто неуместны и недопустимы в фильмах, если они не разрушаются режиссером, а только укореняются в умах широкой аудитории.

При чем тут любовь?

«При чем тут любовь?» – токсичный, в плохом смысле нравоучительный ромком с некорректным, часто сексистским юмором, в котором нет ни намека на любовь и здоровые отношения. Новая работа Капура – неудачное, нисколько не романтическое кино с нецепляющими и карикатурными персонажами, которое правда не стоит вашего времени.