«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»: Рецензия Киноафиши

Молодая писательница Джулиет Эштон (Лили Джеймс) получает письмо с острова Гернси от незнакомца, который нашел ее имя и адрес в старой книге. Автор письма называет себя членом Гернсийского клуба любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Клуб был основан во время оккупации острова нацистами. Местные жители придумали его, чтобы скрыть застолье с жареной свининой - весь остальной скот, за исключением тайно припрятанной свиньи, был конфискован оккупационными войсками. Джулиет отвечает на послание и так проникается этой историей, что решает поехать на остров и лично познакомиться с учредителями клуба. В Лондоне ее не может удержать даже богатый жених-американец (Глен Пауэлл), который прямо накануне отъезда делает ей предложение и надевает на палец кольцо с гигантским бриллиантом.

Другом Джулиет по переписке оказывается симпатичный молодой свиновод Доуси (Михиль Хаусман), в одиночку воспитывающий маленькую дочь. Вместе с ним книги читают и обсуждают добродушный почтальон (Том Кортни), эксцентричная продавщица алкогольных настоек (Кэтрин Паркинсон) и строгая немолодая дама (Пенелопа Уилтон). Из героев, которых Джулиет узнала по письмам, не хватает лишь одного человека – девушки по имени Элизабет (Джессика Браун-Финдли). Но когда о ней заходит разговор, все прочие члены клуба почему-то испуганно смущаются. Ясно только, что Элизабет на острове давно не живет.

Фильм поставлен по бестселлеру американки Мэри Энн Шеффер, с которой в реальной жизни случилась похожая история. Она приехала в Лондон ради сбора материала для новой книги, выяснила, что собрать его не получится, улетела развеяться на Нормандские острова и застряла на Гернси из-за тумана, парализовавшего работу аэропорта. В ожидании рейса Шеффер изучила все содержимое местной книжной лавки и нашла там материалы о периоде оккупации острова. Много лет спустя она начала писать об этом роман, но не смогла закончить его из-за тяжелой болезни. Книгу в результате дописала ее племянница Энни Бэрроуз, тоже писательница - на обложке их имена стоят рядом.

Сценаристы основательно поработали над литературным первоисточником. В оригинале «Клуб любителей книг и пирогов» - старомодный эпистолярный роман, он целиком состоит из писем. В фильме же обмен корреспонденцией служит только завязкой. Дальше начинается действие, ловко объединяющее два жанра. Это одновременно и мелодрама, в которой красивая девушка должна выбрать одного из двух влюбленных в нее мужчин, и детектив, в котором героиня шаг за шагом раскрывает тайны военного времени. Мелодраматическая интонация, несомненно, преобладает, но и детективная интрига вполне способна увлечь публику – при условии, что вы не будете требовать от сюжета конан-дойловских высот.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»

Картина 77-летнего ветерана Майка Ньюэлла лупит из всех орудий бронебойным шармом «старой доброй Англии». Это стрельба на поражение: британские авторы в совершенстве научились делать фильмы, в которых их родная страна предстает в лучшем свете. Ладные исторические костюмы, умопомрачительные морские пейзажи, игра акцентов, узнаваемые отсылки к классической английской литературе – чтобы не пасть под таким напором, надо быть совсем уж черствым циником с камнем вместо сердца. Над «Клубом» витает дух «Аббатства Даунтон» - во многом потому, что четверо из исполнителей главных ролей в разное время снимались в этом сериале (помимо Лили Джеймс, Джессики Браун-Финдли и Пенелопы Уилтон, есть еще Мэттью Гуд в роли импозантного лондонского издателя).

Будучи старомодным литературно и художественно, фильм, однако, с легкостью проходит тест на современную повестку. Джулиет в исполнении Лили Джеймс – не только прямая наследница героинь Джейн Остин и сестер Бронте, но и персонаж нового кинематографа, дающего женщине право на независимость и самоопределение. Ее путешествие на Гернси становится поиском собственного авторского голоса, а для контраста показан Лондон, в котором писательнице приходится работать под мужским псевдонимом.

Джеймс в главной роли восхитительна. Она, по сути, играет женскую версию героя Хью Гранта из главного ньюэлловского шедевра «Четыре свадьбы и одни похороны» (сходство усиливается тем, что в сюжете фигурируют возлюбленный-американец и брачное предложение). Это снова запинающаяся интеллигенция, которую иногда заносит, - но очарования в этих заносах неизменно больше, чем неловкости. И хотя финал у истории книжного клуба почти сказочный, представить себе альтернативную концовку все равно невозможно: девушкам нового кинематографического поколения бриллианты больше не друзья.

Ксения Реутова