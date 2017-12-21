«Темные времена»: Рецензия Киноафиши

Все тяготы мира на плечах одного человека

В Великобритании происходит смена премьер-министра. На место бросившего свой народ Невилла Чемберлена приходит Уинстон Черчилль. Он все делает по-своему и ни в какую не соглашается садиться за стол переговоров с Адольфом Гитлером, который активно захватывает страну за страной. А когда оказывается, что английская армия может быть стерта с лица земли, Черчилль делает все, чтобы спасти всех, кого только ему даст время и возможности. Этот суровый с виду человек, бубнящий из-за постоянной сигареты во рту и, кажется, ненавидящий всех вокруг, берет удар на себя. И пока англичане ненавидят его, они совершенно иначе воспринимают немецкую опасность, а значит, у них остается шанс победить.

Кадр из фильма «Темные времена»

По «Темным временам» можно проследить творческий путь режиссера Джо Райта. Мир его узнал после экранизации классического английского романа «Гордость и предубеждение», а затем он познакомил зрителей с историей пары, судьба которой развивается на фоне Второй мировой войны. Райт - один из тех, кому удается показывать на экране Киру Найтли совершенно разнообразной, а еще знакомить публику с начинающими артистами. С его картины «Искупление» началась история одной из самых перспективных на данный момент молодых актрис – Сирши Ронан. В фильме есть и неизменная пишущая машинка, которая стала аккомпанементом всей истории. Есть она и в «Темных временах», где ее использует героиня Лили Джеймс, чтобы записывать проникновенные речи Черчилля английскому народу.

Кадр из фильма «Темные времена»

Стоит вспомнить и американский дебют Райта - «Солист» с Робертом Дауни-мл. и Джейми Фоксом, который стал для режииссера своеобразной передышкой перед экспериментом с «Ханной. Совершенным оружием», где сыграли всегда прекрасные и удачные Эрик Бана, Кейт Бланшетт и постоянная Сирша Ронан. После этого проекта Райт стал аккуратней работать со спецэффектами и экшн-сценами. И, наверное, пока самый интригующий проект Райта - «Анна Каренина», с гениальным кастингом, сногсшибательной музыкой и костюмами, а главное идеей – театр всегда, везде и всюду. Ведь казалось, что театр изжил себя, но у Райта это все выглядит свежо и ярко. Картину непросто смотреть, зато послевкусие затмевает все. В «Темных временах» тоже понадобилась театральность. Все эти политические дискуссии, вранье, препирательства и подковерные игры уже были у Стивена Спилберга в «Линкольне».

Кадр из фильма «Темные времена»

Не менее прекрасны и эпизоды с машиной, когда Черчилль наблюдает за жизнью английского народа из окна автомобиля. Эта же сцена повторяется уже ближе к концу фильма - лестно видеть, как создатели извернулись, чтобы развить этот эпизод в нечто больше и по-своему эпохальное. Кассовый провал студийного «Пэна: Путешествия в Нетландию» тоже сработал на руку Райту, он смог отвернуться от голливудской машины и вернуться к корням. В «Темных временах» сочетается множество всего: и параллели с оскароносным «Король говорит!», и великолепный саундтрек, и отдельно каждый звук, который делает из картины то, что хочется пересматривать и обсуждать. Кроме того, здесь есть не только Гэри Олдман - его супругу играет Кристин Скотт Томас, у которой просто не существует проходных ролей. А роль короля Англии исполняет Бен Мендельсон – его здесь отчаянно мало и он слишком незаметный, но зрители давно привыкли видеть, как он каждый раз находит способы выделиться, играя даже в крошечном эпизоде. Финальные монологи, как же они всегда хороши у Олдмана, неважно, чей проект перед зрителями - Райта или Нолана, все будет сказано так, что дух захватывает, только бы расслышать и осознать все, о чем говорит один из лучших актеров своего поколения. Хочется верить, что он наконец-таки будет отмечен профессионалами индустрии по заслугам.

Кадр из фильма «Темные времена»

«Темные времена» - непростая история для современного кинематографа, мало кто снимает сейчас о политике такие проекты, построенные лишь на диалогах и харизматичных актерах. Все-таки после Нолана и его зубодробительного и масштабного «Дюнкерка» странно видеть в кино столь изящную и аккуратную историю о другой стороне медали и о тех, кто всеми силами пытался вернуть английских солдат домой. Да, это настоящий бенефис Гэри Олдмана, об этом все уже и так в курсе, но в то же время это и победа Джо Райта. Ему отлично удалось передать все тонкости непростой ситуации и характеры героев. Хотя сама история иногда смотрится мучительно длинной и скучной, но чаще всего завораживает своей простотой и игрой на оттенках. Где всем правят актеры и монологи, поражающие зрителей и киноакадемиков, которым только предстоит выбрать лучших из лучших из значительного списка мастеров, заявившихся в этом году с весьма впечатляющими картинами.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 18 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Темные времена»