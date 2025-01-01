Меню
Киноафиша Фильмы Свайпнутый

Свайпнутый

Swiped
Свайпнутый - trailer
Свайпнутый  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Производство 20th Century Studios, Ethea Entertainment
Другие названия
Untitled Lily James/20th Century Studios & Ethea Project, Bumble & Tinder Movie, Swiped
Режиссер
Рэйчел Ли Голденберг
В ролях
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
Джоэли Фишер
0.0
Свайпнутый - trailer
Свайпнутый Trailer
