Лили Джеймс
Награды
Награды и номинации Лили Джеймс
Lily James
Награды и номинации Лили Джеймс
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
