«Гордость и предубеждение и зомби»: Рецензия Киноафиши

Ночь живых гордецов

Когда известные классики писали свои лучшие произведения, они и помыслить не могли, что через сотни лет их творения неизбежно будут интерпретированы десятки, а то и больше, раз. Это касается как бесконечных экранизаций, так и тотального переделывания или даже попыток продолжения законченных сюжетных линий другими авторами. Та же самая участь постигла и культовую английскую писательницу Джейн Остин, с культовым романом которой экспериментировали всеми возможными способами. Если вы, прочитав «Гордость и предубеждение», не насытитесь, то вашему вниманию предстанут и сериалы, и полнометражные ленты, выпускавшиеся с 40-х годов, в том числе и в Болливуде, и даже литературный сиквел от Линды Бердолл под названием «Мистер Дарси в постели с женой». И, конечно, нельзя пройти мимо наделавшего шуму со своим мэшап-романом Сета Грэма-Смита, который беспощадно вспахал оригинал острыми клинками и посеял на его страницах зомби-вирус.

Разработка киноадаптации вдоволь настрадалась и постоянно претерпевала изменения в лице постановщиков. В итоге лакомый, истекающий кровью кусочек мяса достался Бёрру Стирсу, который до этого особых достижений в режиссуре не имел, ровно, как и представления о жанре комедийного хоррора. Он же и взялся переписывать сценарий, который начинается с вводного экскурса в историю Великобритании, правда, слегка изменённую. Опорной точкой сюжета служит высмеивание ненасытной жажды британцев колонизировать всё подряд. Как говорится, за что боролись на то и напоролись, в результате чего на землях самого же Соединённого Королевства появились колонии. Правда, вместо людей страну заполнили живые мертвецы, нацелившиеся на получение всех мозгов, до которых можно дотянуться. Ну а далее история, за исключением некоторых моментов, будет вам уже знакома. Миссис Беннет стремится выдать дочерей замуж, но её супруг думает иначе и делает всё возможное по превращению девиц в искусных воинов. Поэтому на выданье женихам предстают красавицы, владеющие китайскими боевыми искусствами и взрывающие одним выстрелом голову всякого, кто посягнёт на их плоть.

Из написанных Остин глав в фильм проскочили несколько кусочков, причём в своём первозданном виде. Но вся прелесть в том, что в них свирепо, неожиданно и жестоко врываются сцены совершенно иного характера. Внешний вид героев также подвергся преображению: Мистер Дарси нарядился в плащ Блейда, в откровенных вырезах сестёр Беннет груди вздымаются чаще, чем требуется, а леди Кэтрин де Бёр и вовсе лишена глаза. Оригинальная романтика вступает в безумную схватку с кровавым вымыслом, отчего картина наполняется тем драйвом, который многие литературоведы сочтут неуместным. Большим бонусом к просмотру будет прочтение романа или же просмотр хотя бы одной его адаптации, тогда все искажения характеров, реплик и событий окрасятся абсурдом с примесью иронии и вызовут ту самую реакцию, на которую, скорее всего, и рассчитывали создатели. Однако многим читавшим и смотревшим стоит также и воздержаться от просмотра в том случае, если вы не в силах отбросить в сторону скептицизм и отключить мотор у своего внутреннего циничного критика.

Актёры просто божественно сымитировали серьёзность и непосредственность на фоне происходящей вокруг бессмыслицы. При этом все они смогли бы составить неплохую конкуренцию тем, кто перевоплощался в тех же героев прежде. Вы с лёгкостью узнаете большую часть исполнителей, которые уже успели донести до зрителей свои таланты и в очередной раз не подвели. Из всей этой массы как восходящих, так и почётных представителей британской элиты хочется выделить Мэтта Смита в роли пастора Коллинза (звание которого российские переводчики почему-то превратили в имя Парсон, хотя героя зовут Уильям). Именно он по большей части придаёт всему зрелищу смехотворности, переиграв персонажа так, что он больше не вызывает раздражения, а своими восклицаниями озаряет лицо улыбкой. Весь его образ будто призывает сменить гнев на милость.

Важно понимать, что вся эта затея была не для того, чтобы показать очередной зомби-апокалипсис или же поиздеваться над бессмертным произведением. Это не более, чем просто шуточное зрелище, раздутое до несуразного, лишённого смысла гротеска. Мысленному взору тут же предстаёт образ прозорливого мальчишки с лицом Сета Грэма-Смита, которому дали волю безнаказанно делать глупости и пакостить, после чего он торжественно хихикнул и, похлопав в ладоши, отправился в гости к Аврааму Линкольну. В книжной вариации его шалости походят скорее на обыкновенный фанфикшн, который лучше просто обходить стороной. Зато в формате кино смотрятся вполне живо, нелепо, очаровательно и по-дурацки. Но чтобы получить удовольствие, придётся на время забыть про каноны и отбросить собственные предрассудки, как это удалось сделать мистеру Дарси.

Трошина Олеся