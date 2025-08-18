Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть»

Студия 20th Century и стрим-сервис Hulu выпустили трейлер биографической драмы «Свайпнуть» (Swiped) о девушке, запустившей знаменитое приложение для знакомств Tinder. Главную роль исполнила звезда «При чем тут любовь?» и «Пэм и Томми» Лили Джеймс. Цифровой релиз состоится 19 сентября.

В центре сюжета — выпускница колледжа Уитни Вульф Херд (Джеймс), которая благодаря упорству и изобретательности пробивается в преимущественно мужскую технологическую индустрию и создает инновационную платформу для знакомств. Херд становится соосновательницей Tinder, но разногласия с коллегами приводят к тому, что она была вынуждена уйти из Tinder. Впрочем, это не помешало ей стать самой молодой девушкой, самостоятельно нажившей состояние в размере более миллиарда долларов. В 2021 году ее альтернативный стартап под названием Bumble обрел большую популярность.

Трейлер не дает четкого представления о сюжете фильма. Очевидно, это будет не дословное изложение жизненного пути Херд, а художественная версия ее судьбы. В ролике показано, как главная героиня пытается «изменить правила онлайн-знакомств», побуждая женщин отдавать предпочтение Bumble.

Постановщицей выступает Рэйчел Ли Голденберг. Над сценарием она работала с Биллом Паркером и Ким Карамел.