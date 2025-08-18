Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть»

Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть»

18 августа 2025 15:11
Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть»

Фильм о создательнице Tinder.

Студия 20th Century и стрим-сервис Hulu выпустили трейлер биографической драмы «Свайпнуть» (Swiped) о девушке, запустившей знаменитое приложение для знакомств Tinder. Главную роль исполнила звезда «При чем тут любовь?» и «Пэм и Томми» Лили Джеймс. Цифровой релиз состоится 19 сентября.

В центре сюжета — выпускница колледжа Уитни Вульф Херд (Джеймс), которая благодаря упорству и изобретательности пробивается в преимущественно мужскую технологическую индустрию и создает инновационную платформу для знакомств. Херд становится соосновательницей Tinder, но разногласия с коллегами приводят к тому, что она была вынуждена уйти из Tinder. Впрочем, это не помешало ей стать самой молодой девушкой, самостоятельно нажившей состояние в размере более миллиарда долларов. В 2021 году ее альтернативный стартап под названием Bumble обрел большую популярность.

Трейлер не дает четкого представления о сюжете фильма. Очевидно, это будет не дословное изложение жизненного пути Херд, а художественная версия ее судьбы. В ролике показано, как главная героиня пытается «изменить правила онлайн-знакомств», побуждая женщин отдавать предпочтение Bumble.

Постановщицей выступает Рэйчел Ли Голденберг. Над сценарием она работала с Биллом Паркером и Ким Карамел.

Фото: 20th Century Studios, Hulu
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Учитель Киллиан Мерфи опекает трудных студентов в трейлере драмы «Стив» Учитель Киллиан Мерфи опекает трудных студентов в трейлере драмы «Стив» Читать дальше 15 августа 2025
Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный» Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный» Читать дальше 14 августа 2025
Экс-лидер профсоюза бросает вызов преступной группировке в трейлере боевика «Грузчик» Экс-лидер профсоюза бросает вызов преступной группировке в трейлере боевика «Грузчик» Читать дальше 15 августа 2025
Победитель Каннского кинофестиваля 2025 года: вышел трейлер триллера «Простая случайность» Победитель Каннского кинофестиваля 2025 года: вышел трейлер триллера «Простая случайность» Читать дальше 15 августа 2025
Экс-шпион сходится в зубодробительной схватке с оперативником в трейлере боевика «Бой 2» Экс-шпион сходится в зубодробительной схватке с оперативником в трейлере боевика «Бой 2» Читать дальше 14 августа 2025
На Okko стартовал остросюжетный сериал «Дыши» с Мариной Александровой На Okko стартовал остросюжетный сериал «Дыши» с Мариной Александровой Читать дальше 15 августа 2025
Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти Читать дальше 15 августа 2025
Полина Денисова сражается за свое будущее с Ингой Оболдиной в трейлере комедии «Три свадьбы и один побег» Полина Денисова сражается за свое будущее с Ингой Оболдиной в трейлере комедии «Три свадьбы и один побег» Читать дальше 14 августа 2025
Девушка противостоит нечисти в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» Девушка противостоит нечисти в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» Читать дальше 14 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше