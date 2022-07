«Во власти стихии»: Рецензия Киноафиши

Тихоокеанские хроники

Ноги. Бесконечные, как океанские просторы, ноги Шейлин Вудли - пожалуй, одно из главных достоинств нового мелодраматического фильма-катастрофы «Во власти стихии». Никогда ещё их не показывали так много, так красиво и так… оправдано. Ведь если героиня дрейфует на полуразрушенной яхте в Тихом океане, о какой нарочитой сексуальности может идти речь? Кроме того, своеобразным гарантом непорочности послания картины, All you need is love, является одобрение сценария непосредственной участницей того самого дрейфа, Тами Олдэм Эшкрафт. Она сама сначала написала книгу о своём злоключении, а потом поделилась историей с парой сценаристов-маринистов. Мокрый след от этой консультации тянется через весь фильм, и тот от переизбытка влаги начинает портиться. Как вышло, что картина «Во власти стихии» оказалась во власти чрезмерно романтизированных воспоминаний объективно крутой героини, попытаемся разобраться.

Кадр из фильма «Во власти стихии»

Их было двое на самом деле. Тами и Ричард, американка и англичанин, одержимые страстью к путешествиям и друг к другу. Красивая в своей живости и непошлости пара вызывает искреннюю, хоть и несколько снисходительную зрительскую симпатию до тех пор, пока героиня Вудли впервые не произносит это ужасное «Милый» с экрана. Киноглюкометр выдаёт критические показатели, и после этого симпатия сменяется антигуманным желанием, чтобы кто-то из этой сладкой парочки всё же погиб: потому что так будет честнее с точки зрения драматургии жизни.

Кадр из фильма «Во власти стихии»

Так вот, эта пара в разгаре отношений берёт заказ перегнать большую комфортабельную яхту с Таити в Сан-Диего, попадает в ураган, который позже оценят, как один из самых разрушительных в истории, и наутро после шторма начинается история о выживании. Тами повезёт больше: у неё хотя бы кости все целы. А вот Ричард будет половину фильма лишь лежать и вдохновлять Тами на подвиги: со сломанными ногой и рёбрами особо не порыбачишь. И вот тут, кажется, и начинаются сценарные правки «от участника событи». Для фильма-катастрофы «Во власти стихии» слишком чистенькое и холёное кино. Оно построено на том, чтобы каждый следующий день дрейфа впрыскивал зрителям очередную порцию надежды на чудесное спасение. Иначе сложно объяснить, как героиня так долго разбирала все шкафчики на яхте, что лишь на 18-ый день нашла сигнальный пистолет. Безусловно, это вдохновляющий фильм о последовательном преодолении собственного отчаяния. Но когда ты видел в похожей ситуации Роберта Рэдфорда («Не угаснет надежда») пять лет назад, от отнюдь небесталанной Шейлин Вудли ждёшь не меньшего. А ей, по всей видимости, дали задание сохранить не только человеческое, но ещё и красивое лицо. Она даже за весь фильм ни разу не выругалась страшнее, чем «чёрт!» (но это в дубляже).

Кадр из фильма «Во власти стихии»

Но главное обманутое ожидание связано с именем режиссёра фильма. Исландский постановщик Бальтасар Кормакур у себя на родине снимает качественное и суровое кино, умело пользуясь неповторимыми ландшафтами, погодными условиями и уникальными характерами жителей страны. Но стоило ему самому пересечь океан и связаться с Голливудом, как вся его северная строгость растаяла. «Во власти стихии» интересно поставлено и хорошо снято: ещё бы, сам Роберт Ричардсон стоял за камерой. Но это всё технология производства. А авторства или, если хотите, души в этом фильме не наблюдается. Или в Кормакуре после 50-ти проснулись невиданные доселе романтизм и сентиментальность.

Кадр из фильма «Во власти стихии»

Он равномерно дробит текущие страдания героев флешбэками об их счастливой жизни на Таити. Пожалуй, если бы не это драматургическое решение, «Во власти стихии» вообще можно было бы списать с кассовых счетов. А так Кормакур сохраняет сюжетную интригу и гонит свою кинолодку к одинаковым по эмоциональной силе сценам: все флешбэки последовательно приближаются к шторму, вся реальная история - к берегу. Правда, именно такая развёртка создаёт картине проблему: сцена шторма, к которой так долго готовят зрителя, нарисована так плохо, что будь она в начале, мы бы просто о ней забыли и поплыли дальше. Но почти в финале ленты буря в зелёном павильоне добивает подуставшую от романтического флоатинга публику. Хорошо хоть режиссёр не злоупотребляет «живой» камерой, понимая, что съёмки на воде сами создадут движение в кадре, но просит Ричардсона снимать длинными волнообразными кадрами, чтобы избежать заметной постановочности. От этого фильма не будет «морской болезни», но и катарсиса тоже ждать не стоит.

Кадр из фильма «Во власти стихии»

Разумеется, будет некорректным сказать, что «Во власти стихии» не обязательно было снимать вообще. Это выдающаяся история о выживании, о сильной женщине, о действительно вдохновляющей на подвиги любви. Но каждому отдельно взятому создателю этой картины едва ли будет какая-то польза от работы над ней. Кормакур вернётся в Исландию, Ричардсон - к своим трём «Оскарам», сценаристы Аарон и Джордан Канделлы осядут в какой-нибудь тихой гавани в ожидании заказа на сиквел своей успешной «Моаны», у Шейлин Вудли проблем с работой точно не будет, у Сэма Клаффлина уже заявлено 3 проекта, в которых пожелаем актёру наконец быть замеченным. А мы, зрители, вынесем после двух часов в кинотеатре лишь неистовое желание научиться хорошо плавать и размытые воспоминания о фильме, который только что посмотрели.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 28 июня 2018

