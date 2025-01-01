Меню
Шейлин Вудли
Награды
Награды и номинации Шейлин Вудли
Shailene Woodley
Награды и номинации Шейлин Вудли
Каннский кинофестиваль 2012
Женское откровение
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA 2015
EE Rising Star Award
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Trailblazer Award
Победитель
Лучший герой
Номинант
Best Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Favorite Character
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Прорыв года
Победитель
Сандэнс 2013
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
