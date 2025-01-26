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Постер сериала Рай
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Киноафиша Сериалы Рай

Рай (2025 - …)

Paradise 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

Команда службы безопасности получает задание защищать бывшего президента.

Рай - трейлер первого сезона
Рай  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Крис Маршалл
Крис Маршалл
Джулианна Николсон
Джулианна Николсон
Эдда Диаз
Сара Шахи
Сара Шахи
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Рай - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
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