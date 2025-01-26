Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
1 постер
Киноафиша
Сериалы
Рай
Рай (2025 - …)
Paradise
18+
драма
триллер
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
48 минут
Стрим-сервис
Hulu
Продолжительность сериала
6 часов 24 минуты
О чем сериал
Команда службы безопасности получает задание защищать бывшего президента.
Развернуть
Рай
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джеймс Марсден
Крис Маршалл
Джулианна Николсон
Эдда Диаз
Сара Шахи
Стерлинг К. Браун
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
8 эпизодов
Сезон 2
TBA,
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667