«Сноуден»: Рецензия Киноафиши

Джозеф Гордон-Сноуден

На экраны выходит биографическая лента «Сноуден» от обладателя сразу трёх главных золотых статуэток Голливуда Оливера Стоуна. Достаточно одного беглого взгляда на фильмографию режиссёра, чтобы понять, какой теме посвящено всё его творчество. Постановщика более всего волнует политическая сторона жизни его родной Америки, о которой он говорит не только сквозь призму каких-то событий или явлений, но также освещая жизни важнейших деятелей страны. Его кинематографическому скальпелю подвергались истории Никсона, Кеннеди и Буша, и теперь он берётся за экранизацию становления личности народного героя, а для кого-то предателя, Эдварда Сноудена, которого на экране воплотил Джозеф Гордонн-Левитт.

Кадр из фильма «Сноуден»

В своё время шумиха вокруг личности Эдварда Сноудена была поднята во всех возможных источниках, апогеем чего стал фильм Лоры Пойтрас «Cititzenfour: Правда Сноудена», принёсший его автору «Оскара». Как ни странно, он и является отправной точкой сюжета картины Оливера Стоуна. Человек в очках и с кубиком Рубика в руке приходит на встречу с вышеупомянутой Пойтрас и двумя журналистами, чтобы передать им секретную информацию, касающуюся тотальной слежки правительственной верхушкой США за людьми по всему миру. Этот сюжет довольно быстро сменяется другим, который переносит зрителей в прошлое героя и рассказывает о его личностном становлении.

Кадр из фильма «Сноуден»

В фильме охвачены самые важные периоды жизни Сноудена: служба в армии, отставка из-за перелома ног, работа в ЦРУ и АНБ и передача сведений журналистам. В общем, вы увидите всё то, что происходило с 2005 по 2013 год и не так широко освещалось в прессе. Кроме того, важным двигателем повествования у Стоуна становится любовная линия – отношения Эдварда и его подружки Линдси (Шейлин Вудли). На выходе получился действительно крепкий сценарий, в который также очень ловко вплетены интересные факты из биографии героя, являющиеся, по сути, мелочами, но естественно разбавляющие историю.

Кадр из фильма «Сноуден»

Нельзя не признать, что фильм вторичен, так как добрая треть сцен воспроизводит в игровой манере всё то, что уже было показано в документалке. Однако в картине Стоуна есть то, чего не было у Пойтрас – художественное жизнеописание героя и его трансформация. Хотя большинство и скажет, что акцент сделан здесь, скорее, на изобличении чудовища под названием «государство», всё же история самого Сноудена от этого не становится менее цельной.

Кадр из фильма «Сноуден»

В случае со «Сноуденом» просто нельзя обойтись без отдельного упоминания об актёрском составе. В таланте Гордона-Левитта уже давно отпали всякие сомнения, поэтому его даже едва заметное сходство со своим прототипом совершенно не смущает. На известные лица Стоун совсем не поскупился. Тут вам не только Левитт и звезда саги «Дивергент», но ещё и Мелисса Лео, Закари Куинто, Рис Эванс и даже снявшиеся в эпизодах Скотт Иствуд, Бен Шнетцер и Николас Кейдж. Такое разнообразие актёров отлично оживляет фильм, когда из уст героев до зрительских ушей доносится порой слегка занудная информация.

В общем, если вы пропустили «Citizenfour», или же по каким-то причинам шумиха со Сноуденом обошла вас стороной, то картина Оливера Стоуна может стать прекрасным путеводителем и даже дать несколько практических советов. Например, заклеивать скотчем камеру на вашем компьютере.

Кадр из фильма «Сноуден»

В российском прокате с 15 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сноуден»

Трошина Олеся