К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Безымянный фильм о Дженис Джоплин с Шейлин Вудли

Безымянный фильм о Дженис Джоплин с Шейлин Вудли

Untitled Janis Joplin Biopic 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 0 минут
Производство Temple Hill Entertainment
Другие названия
Janis Joplin: Get It While You Can
В ролях
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше